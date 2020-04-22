Ученый рассказал о главной психологической проблеме в самоизоляции

Основная проблема самоизоляции – неопределенность сроков ее завершения, считает доктор медицинских наук, академик Российской академии космонавтики им. Циолковского и заведующий отделом физиологии человека в экстремальных условиях Института медико-биологических проблем РАН Александр Суворов.

"В текущей ситуации есть только один действительно негативный момент – мы до конца не знаем, когда у нас закончится период изоляции", – рассказал ученый журналистам РИА "Новости".

Суворов отметил, что в изоляционной физиологии самым тяжелым этапом является период в третьей четверти эксперимента, независимо от его продолжительности – месяц, полгода или год. Однако в данном случае неопределенность в сроках завершения режима самоизоляции вносит дополнительный негатив, резюмировал ученый.