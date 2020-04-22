Названа причина крупного пожара в Барнауле

Неосторожное обращение с огнем стало причиной возгорания на сажевом заводе 21 апреля. Об этом сообщают в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Как уже писал amic.ru, возгорание произошло во вторник днем в 9-м Заводском проезде. На территории сажевого завода загорелись старые покрышки. Столб плотного черного дыма был виден в разных частях города.

Пожарные несколько часов ликвидировали возгорание. На место происшествия выезжали две автоцистерны, шесть человек личного состава. Площадь пожара составила 200 кв. м. Выяснилось, что огонь пришел с полей. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Виновник неизвестен.