Российские фармкомпании готовятся прекратить выпуск жизненно важных лекарств

Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств (ЖНВЛП) из-за их нерентабельности. К ним относятся парацетамол, ибупрофен, димедрол и другие. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
По словам опрошенных представителей фармкомпаний, пандемия привела к росту спроса на зарубежные субстанции, необходимые для изготовления лекарств, а падение курса рубля – к увеличению их стоимости, что сильно сказалось на цене для производителей. Субстанция для ибупрофена подорожала почти с 22 до 28 долларов за килограмм, парацетамола – с 4,7 почти до 6 долларов.
При этом максимальная стоимость лекарств, входящих в список жизненно важных, ограничена государством. Например, упаковка парацетамола из 10 таблеток должна стоить не более 10 рублей, а их производство обходится почти в 16 рублей.
По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, Минздрав уже готовит послабления для фармкомпаний. Также, по мнению бизнесмена, в начале лета спрос на лекарства упадет, что приведет к снижению стоимости субстанций и возвращению рентабельности.
Комментарии
Так свое надо выпускать, а то готовы уже с голой ж-опой пойти по миру с протянутой рукой. Ума то много не надо из готового материала таблетку спресовать, попробуйте полный цикл организовать.
+++! 22.04.2020 11:38
Для полного цикла министров однако, мало.
Субстанции всего то покупают в 2-3 странах в мире .. научатся наши ее делать, а Китай будет делать все равно дешевле .. никак мы не можем стать конкурентноспобными. Не знаю посему. Наверное такая политика государства
Пойду, парацетамолом лет на 10 запасусь.
Лечится очень просто - не хотят дешёвые лекарства производить, отозвать лицензию вообще.