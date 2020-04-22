Российские фармкомпании готовятся прекратить выпуск жизненно важных лекарств

Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств (ЖНВЛП) из-за их нерентабельности. К ним относятся парацетамол, ибупрофен, димедрол и другие. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

По словам опрошенных представителей фармкомпаний, пандемия привела к росту спроса на зарубежные субстанции, необходимые для изготовления лекарств, а падение курса рубля – к увеличению их стоимости, что сильно сказалось на цене для производителей. Субстанция для ибупрофена подорожала почти с 22 до 28 долларов за килограмм, парацетамола – с 4,7 почти до 6 долларов.

При этом максимальная стоимость лекарств, входящих в список жизненно важных, ограничена государством. Например, упаковка парацетамола из 10 таблеток должна стоить не более 10 рублей, а их производство обходится почти в 16 рублей.

По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, Минздрав уже готовит послабления для фармкомпаний. Также, по мнению бизнесмена, в начале лета спрос на лекарства упадет, что приведет к снижению стоимости субстанций и возвращению рентабельности.