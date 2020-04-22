Более двух миллионов россиян получат бесплатные продуктовые наборы

Бесплатные продуктовые наборы в рамках проекта "Продуктовая помощь" получат более двух миллионов россиян, сообщил руководитель акции "Мы вместе" и всероссийского движения "Волонтеры-медики" Павел Савчук. Его слова передает телеканал "Звезда".

Как рассказал общественник, за месяц реализации проекта на горячую линию акции обратились более 1,7 миллиона раз. Волонтеры успели оформить порядка 190 тысяч заявок, 128 тысяч из которых уже отработали.

Савчук также напомнил, что 16 апреля в рамках акции был запущен блок для оказания помощи медицинским работникам.

Как уже писал amic.ru, ряд крупных компаний организовали специальные акции для алтайских медиков и многодетных семей. Такие сети, как "Макдоналдс" и "Ашан", предоставляют медикам готовые наборы питания и товары для здоровья, а "Аникс" помогает нуждающимся семьям.