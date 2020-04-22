Вирусологи назвали самый вероятный путь заражения COVID-19

Наиболее вероятным способом заражения COVID-19 является близкий контакт с заболевшими людьми, свидетельствуют результаты масштабного исследования, опубликованные на сайте RTL Today.

Так, в ходе научной работы вирусологи выяснили, что коронавирусная инфекция гарантированно передается, если вдохнуть частицы, выделяющиеся при чихании и кашле больного.

Тем временем с поверхностей дверных ручек и телефонов культивировать возбудителя болезни им не удалось. Поэтому ученые не смогли доказать, что вирус способен выживать на поверхностях.

Также вирусологи отметили, что COVID-19 довольно чувствителен к высыханию и на воздухе долго не живет.