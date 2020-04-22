Вирусологи назвали самый вероятный путь заражения COVID-19

Наиболее вероятным способом заражения COVID-19 является близкий контакт с заболевшими людьми, свидетельствуют результаты масштабного исследования, опубликованные на сайте RTL Today.
Так, в ходе научной работы вирусологи выяснили, что коронавирусная инфекция гарантированно передается, если вдохнуть частицы, выделяющиеся при чихании и кашле больного.
Тем временем с поверхностей дверных ручек и телефонов культивировать возбудителя болезни им не удалось. Поэтому ученые не смогли доказать, что вирус способен выживать на поверхностях.
Также вирусологи отметили, что COVID-19 довольно чувствителен к высыханию и на воздухе долго не живет.
Комментарии
Это к тому .что пора на работу.а то начнут петицию Навального подписывать,а в велоком государстве денег нет. Есть только для олигархов.
Н дааа... нада не дышать, чтобы царьвирус не словить. Что уже само по себе не выполнимо. Заражонному тоже нада не дышать, чтобы вирус в атмосферу не выделять, тоже не выполнимо как-то. Выдох с вирусом заражонного может подхватить ветер/движение воздуха и прямиком доставить к вам где вы его и вдохнёте.....
пример- змеиногорск, нет?
ага
размер барышей у буржуев падает, пора обосновывать возможность работы в условиях короновирусной инфекции )))
22.04.2020 11:31
Ковидия
Это к тому .что пора на работу.а то начнут петицию Навального подписывать,а в велоком государстве денег нет. Есть только для олигархов.
То есть именно поэтому люксембургское издание озаботилось?
22.04.2020 12:33
- гость -
Поэтому выковыряли эту статью