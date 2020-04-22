ООН: человечество может столкнуться с голодом "библейского" масштаба

Человечество может столкнуться с голодом "библейского" масштаба уже через несколько месяцев, если не примет меры по обеспечению продовольствия в странах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление исполнительного директора продовольственной программы ООН Дэвида Бизли.

По его мнению, сейчас в мире нет массового голода. Однако если не начать обеспечивать доступ к продуктам питания, не финансировать их производство и не развивать торговлю, то человечество столкнется с ним уже через несколько месяцев.

Бизли подчеркнул, что COVID-19 представляет угрозу не только здоровью, но и может привести к гуманитарной катастрофе. Сейчас почти миллиард человек периодически голодают и еще 135 миллионов находятся на грани. Однако из-за коронавируса могут начать голодать еще 130 миллионов человек.

По словам Бизли, нехватка продовольствия наблюдается в тех странах, где происходят военные конфликты. Первый заместитель представителя России в ООН Роман Полянский заметил, что Россия уделяет внимание помощи таким странам и ежегодно выделяет на эти цели почти 40 миллионов долларов.

Как ранее сообщил amic.ru, пандемия COVID-19 спровоцировала массовую закупку продовольственных товаров. Однако различные организации тогда заверили, что продуктов на складах страны "переизбыток", и бояться дефицита не стоит.