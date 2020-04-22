ООН: человечество может столкнуться с голодом "библейского" масштаба

Человечество может столкнуться с голодом "библейского" масштаба уже через несколько месяцев, если не примет меры по обеспечению продовольствия в странах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление исполнительного директора продовольственной программы ООН Дэвида Бизли.
По его мнению, сейчас в мире нет массового голода. Однако если не начать обеспечивать доступ к продуктам питания, не финансировать их производство и не развивать торговлю, то человечество столкнется с ним уже через несколько месяцев.
Бизли подчеркнул, что COVID-19 представляет угрозу не только здоровью, но и может привести к гуманитарной катастрофе. Сейчас почти миллиард человек периодически голодают и еще 135 миллионов находятся на грани. Однако из-за коронавируса могут начать голодать еще 130 миллионов человек.
По словам Бизли, нехватка продовольствия наблюдается в тех странах, где происходят военные конфликты. Первый заместитель представителя России в ООН Роман Полянский заметил, что Россия уделяет внимание помощи таким странам и ежегодно выделяет на эти цели почти 40 миллионов долларов.
Как ранее сообщил amic.ru, пандемия COVID-19 спровоцировала массовую закупку продовольственных товаров. Однако различные организации тогда заверили, что продуктов на складах страны "переизбыток", и бояться дефицита не стоит.
Комментарии
Ну славно, свой народ справится как-нибудь сам. Мы это уже поняли по отсутсвию масок и шейте врачи бахилы сами.
Ну что это за масштаб голода?! Дрянь масштабец. Только за 20в такие голодухи были, еврейский фольклор курит в сторонке.
Хорошо, посажу в этом году картошки не 5 соток а 7. Могу еще один погреб во дворе дома вырыть.
что Россия уделяет внимание помощи таким странам и ежегодно выделяет на эти цели почти 40 миллионов долларов.
мы рады за эту Россию, которая все время заботится о ком то, кроме своего народа.