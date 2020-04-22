Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса в России

Доктор Александр Мясников признался, что его прогноз о пике заболеваемости коронавирусом в конце апреля оказался неверным. Об этом известный врач заявил в прямом эфире на YouTube-канале "О самом главном".
"Я ошибся с пиком. Мы поднимаемся вверх, идем, идем, идем, плато и вниз. Все это занимает два-три месяца. У нас началось не когда я это предсказывал, а почти на месяц позже. Сейчас получается, что до мая мы идем вверх, в мае идем на плато, к концу мая пойдем вниз", – рассказал Мясников.
Врач отметил, что сейчас сложно прогнозировать, когда пик заболеваемости коронавирусом достигнет пика в России. По его словам, надо просто ждать. "Пока не перегорит – не затлеет", – резюмировал Мясников.
По последним данным, число заражений COVID-19 в России превысило 52 тысячи, 456 человек умерло. В Алтайском крае коронавирус диагностировали у 136 человек, а в Горном Алтае – у девяти.
Комментарии
Всем срочно на плато! Укок.
30 января Вероятность возникновения мировой катастрофы от какой-то новой инфекционной болезни весьма возможна. Но не сейчас, — заявил Александр Мясников
15 марта «Коронавирус – это просто ОРЗ. Коронавирусом переболели многие. Но новый вирус мутировал и приобрел новую форму, став опасным в силу осложнений. Но вообще, это тот же грипп», - заявил доктор Мясников.
20 марта «Наше счастье, что эта инфекция — да простят меня за цинизм — это обычное ОРЗ», - сказал Мясников.
4 апреля
Доктор Мясников признал ошибку в оценке коронавируса: эпидемия продлится 2-3 года
22 апреля Доктор Мясников счел ошибочным свой прогноз по пику коронавируса в России
...
Кто этого.... человека... назначил на должность? Надо было лучше Смирнова, что ли. Для полноты картины, так сказать.
да ладно,чего вы,человек же старается,ну не выстреливает пока прогноз,видать кубики не так кинул..
Доверенное лицо Президента и Собянина на выборах, Главврач больницы им. Жадкевича , куда ИМЕННО привезли Ивана Голунова на освидетельствование побоев ,лично их не нашедший,к мнению которого прислушивается Кремль ,дезориентировал руководство страны,в марте заявивший, что значительного спада эпидемии коронавируса стоит ожидать к середине апреля
10 февраля в своём Telegram-канале Мясников заявлял, что у россиян вероятность заразиться коронавирусной инфекцией Covid-19 составляет «ноль целых и ноль в периоде».
Друг В.Соловьёва (вечернего звонаря) ,буквально вчера заявивший,что съездил на отдых зимой на Филиппины,немного покашлял и приобрёл иммунитет в виде тел на антивирус.
Последнее назначение - Руководитель Информационного Центра операционного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом,задачи которого, в том числе -бороться с фейками .
Чудненько так - человек оказался на своём месте.