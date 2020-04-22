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Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса в России

, ИА "Амител"
Врач отметил, что сейчас сложно предполагать и нужно просто ждать
Фото: Yandex

Фото: Yandex

Доктор Александр Мясников признался, что его прогноз о пике заболеваемости коронавирусом в конце апреля оказался неверным. Об этом известный врач заявил в прямом эфире на YouTube-канале "О самом главном".

"Я ошибся с пиком. Мы поднимаемся вверх, идем, идем, идем, плато и вниз. Все это занимает два-три месяца. У нас началось не когда я это предсказывал, а почти на месяц позже. Сейчас получается, что до мая мы идем вверх, в мае идем на плато, к концу мая пойдем вниз", – рассказал Мясников.

Врач отметил, что сейчас сложно прогнозировать, когда пик заболеваемости коронавирусом достигнет пика в России. По его словам, надо просто ждать. "Пока не перегорит – не затлеет", – резюмировал Мясников.

По последним данным, число заражений COVID-19 в России превысило 52 тысячи, 456 человек умерло. В Алтайском крае коронавирус диагностировали у 136 человек, а в Горном Алтае – у девяти.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

22.04.2020 12:52
Гость

Всем срочно на плато! Укок.

22.04.2020 13:05
- гость -

30 января Вероятность возникновения мировой катастрофы от какой-то новой инфекционной болезни весьма возможна. Но не сейчас, — заявил Александр Мясников

15 марта «Коронавирус – это просто ОРЗ. Коронавирусом переболели многие. Но новый вирус мутировал и приобрел новую форму, став опасным в силу осложнений. Но вообще, это тот же грипп», - заявил доктор Мясников.

20 марта «Наше счастье, что эта инфекция — да простят меня за цинизм — это обычное ОРЗ», - сказал Мясников.

4 апреля
Доктор Мясников признал ошибку в оценке коронавируса: эпидемия продлится 2-3 года

22 апреля Доктор Мясников счел ошибочным свой прогноз по пику коронавируса в России

...

22.04.2020 13:07
- гость -

Кто этого.... человека... назначил на должность? Надо было лучше Смирнова, что ли. Для полноты картины, так сказать.

22.04.2020 13:12
- гость -

да ладно,чего вы,человек же старается,ну не выстреливает пока прогноз,видать кубики не так кинул..

22.04.2020 13:29
CALIBR

Доверенное лицо Президента и Собянина на выборах, Главврач больницы им. Жадкевича , куда ИМЕННО привезли Ивана Голунова на освидетельствование побоев ,лично их не нашедший,к мнению которого прислушивается Кремль ,дезориентировал руководство страны,в марте заявивший, что значительного спада эпидемии коронавируса стоит ожидать к середине апреля

10 февраля в своём Telegram-канале Мясников заявлял, что у россиян вероятность заразиться коронавирусной инфекцией Covid-19 составляет «ноль целых и ноль в периоде».

Друг В.Соловьёва (вечернего звонаря) ,буквально вчера заявивший,что съездил на отдых зимой на Филиппины,немного покашлял и приобрёл иммунитет в виде тел на антивирус.

Последнее назначение - Руководитель Информационного Центра операционного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом,задачи которого, в том числе -бороться с фейками .

Чудненько так - человек оказался на своём месте.


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