Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса в России

Доктор Александр Мясников признался, что его прогноз о пике заболеваемости коронавирусом в конце апреля оказался неверным. Об этом известный врач заявил в прямом эфире на YouTube-канале "О самом главном".

"Я ошибся с пиком. Мы поднимаемся вверх, идем, идем, идем, плато и вниз. Все это занимает два-три месяца. У нас началось не когда я это предсказывал, а почти на месяц позже. Сейчас получается, что до мая мы идем вверх, в мае идем на плато, к концу мая пойдем вниз", – рассказал Мясников.

Врач отметил, что сейчас сложно прогнозировать, когда пик заболеваемости коронавирусом достигнет пика в России. По его словам, надо просто ждать. "Пока не перегорит – не затлеет", – резюмировал Мясников.

По последним данным, число заражений COVID-19 в России превысило 52 тысячи, 456 человек умерло. В Алтайском крае коронавирус диагностировали у 136 человек, а в Горном Алтае – у девяти.