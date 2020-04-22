Барнаулец ограбил автомат с мягкими игрушками

Барнаулец украл три десятка мягких игрушек из автомата в продуктовом магазине. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

В полицию с заявлением о краже обратился представитель фирмы по обслуживанию детских игровых автоматов. Стражи порядка провели проверку и установили, что в одном из устройств в продуктовом магазине выломана дверца, похищено 28 мягких игрушек. Общая сумма ущерба составила 5000 рублей.

Полицейские быстро нашли предполагаемого преступника – им оказался 27-летний барнаулец. Он признал свою вину и рассказал, что украл детские игрушки для перепродажи.

Игрушки изъяли, мужчине грозит срок за кражу с незаконным проникновением.