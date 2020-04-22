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Барнаулец ограбил автомат с мягкими игрушками

, ИА "Амител"
Мужчина собирался торговать украденным
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Барнаулец украл три десятка мягких игрушек из автомата в продуктовом магазине. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

В полицию с заявлением о краже обратился представитель фирмы по обслуживанию детских игровых автоматов. Стражи порядка провели проверку и установили, что в одном из устройств в продуктовом магазине выломана дверца, похищено 28 мягких игрушек. Общая сумма ущерба составила 5000 рублей.

Полицейские быстро нашли предполагаемого преступника – им оказался 27-летний барнаулец. Он признал свою вину и рассказал, что украл детские игрушки для перепродажи.

Игрушки изъяли, мужчине грозит срок за кражу с незаконным проникновением.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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