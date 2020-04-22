"Солидарность сильнее заразы". Первомайский митинг на Алтае пройдет в онлайн-формате

1 мая 2020 года в 11:00 в Алтайском крае состоится митинг, посвященный Международному дню солидарности трудящихся. Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, мероприятие организуют в Сети.

Как сообщили amic.ru в Алтайском краевом союзе организаций профсоюзов, митинг состоится под главными лозунгами "Солидарность сильнее заразы!", "За права работников!", "За справедливую экономику!". Пройдет он в режиме онлайн-трансляции и видеообращений в официальных аккаунтах Крайсовпрофа в социальных сетях "ВКонтакте" и Instagram.

Как подчеркивают в Крайсовпрофе, проводимые в стране и в регионе мероприятия, направленные на борьбу с коронавирусом, накладывают свой отпечаток на жизнь людей, на их возможность работать. Однако в любых условиях жители края должны иметь право на получение желаемой профессии и образования, право на труд во благо своих семей, региона и страны, а также на зарплату, социальные пособия и пенсии.