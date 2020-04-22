Вячеслав Франк: барнаульцы недостаточно ответственно относятся к режиму самоизоляции

Большинство барнаульцев безответственно относятся к соблюдению режима изоляции. Об этом глава Барнаула Вячеслав Франк заявил 22 апреля на заседании городского штаба по вопросам самоизоляции жителей города, сообщает пресс-центр мэрии.
Согласно информации барнаульской полиции, в отношении горожан, не исполняющих предписания, составлено почти 800 материалов. Правоохранители контролируют, как соблюдают режим самоизоляции 412 жителей города. По данным Роспотребнадзора, составлено 19 протоколов о возбуждении административных дел. По словам Вячеслава Франка, не все горожане ответственно относятся к предписанию.
"Городским управлением по делам ГОЧС начата работа по оповещению жителей о необходимости соблюдения ограничительных мер с помощью громкоговорителей. Она будет продолжаться", – сказал глава города.
Как ранее сообщал amic.ru, 18 апреля Вячеслав Франк обратился к жителям Барнаула с просьбой соблюдать режим самоизоляции.
Комментарии
А жить на какие деньги, если не работать, а дома сидеть, власть не подумала.
Крайнюю нужду можно справить дома. Заварить двери сваркой всем и все дела. хах
Дебилы,сидите дома.посмотрите на москву.а у нас край разрешил всем работать
Садоводческие автобусы открываете! Какая самоизоляция? Хотя бы с 10.00 сделайте автобусы в сады, что бы бабки с рюкзаками вместе с работающими не пересекалисю. С понедельника начнется давка в транспорте, вот и вся самоизоляция. Или с понедельника всех служащих отправляете на дистанционку до 12 мая.
Это тоже из серии: погрешность весового контроля (из документации на данную модель весов) 500 кг. именно эту цифру зак собрание утвердило в виде превышения нагрузки на ось грузовика - итог плачевный, производители из других регионов недогружают машину, что естественно сказывается на цене товара на полке магазина! Все регионы после решения министра транспорта отменили в этом году сезонные ограничения на весовой контроль - мы действуем явно в пользу заинтересованного бизнес лица в крае и не отменяем !!!
Типичное позиция сегодняшней власти: снять с себя отвественность и не отвечать ни за что. Народ плохой, а бояре хорошие. Что толку кошмарить людей, которые к коронавирусным и на километр не приближались? А тем временем депутаты и чиновники мотаются туда сюда на московских рейсах. Сегодня они у вас с доминиканкой, завтра на сессии, послезавтра в Москве анализы сдают. Вы рейсы то с Москвой чего же не отменяете, кто там летает до сих пор? Гипермаркеты все открыты, автобусы битком набиты, больше половины живет в обычном режиме. А остальные сидите дома и не высовывайтесь.
Уважаемое правительство! Рассмотрите поскорее вопрос о прекращении отопительного сезона! Батареи лопаются от жары! Дома находиться не возможно!
22.04.2020 12:32
Гость
Вот и едь в Москву, и сиди там в углу или на крайний случай в Павлодар тебя там на щеколду посадют, что бы не сбежал. Не пустят уже? Ну вот малыш, бункер закрылся, и теперь ты с нами остаешься куковать.
22.04.2020 12:32
Гость
На Москве просто технологии сейчас откптывают. Репетиция.
А статью закона можно озвучить по которой мне ограничивается статья 27 Конституции?
А мы не паримся, работаем и живем в обычном режиме.
А какие проблемы с самоизоляцией?если вам 65 сидите дома.или на дачу пусть внуки увезут.не фиг шляться по автобусам
"Городским управлением по делам ГОЧС начата работа по оповещению жителей о необходимости соблюдения ограничительных мер с помощью громкоговорителей.
Шла четвёртая неделя ограничительных мэр.....!
Неужели "передним умом" додумались?
22.04.2020 12:37
- гость -
Уважаемое правительство! Рассмотрите поскорее вопрос о прекращении отопительного сезона! Батареи лопаются от жары! Дома находиться не возможно!
Миллион раз ЗАААААААААААА!!!!
Закройте пивнушки!!
Господин Франк решил устроить барнаульцам концлагерь? За неимением газовых печей подойдет и режим самоизоляции в крошечных квартирах с жарящими на всю катушку батареями. А для отчаянных, совершивших побег на улицу в надежде спасти свою никчемную жизнь - усиленные полицейские патрули и штраф вместо расстрела (пока). Тех же законопослушных, кто умудриться выжить в рукотворном пекле, добьют платой за ЖКХ - в условиях отсутствия работы и средств к существованию самое оно! Тем более и губернатор сказал, что незваные гости (а таковые, очевидно, большинство населения) им не нужны.
В соседней республике границы районов перекрыты,а у нас в Змеинонорске рвануло и...никакой реакции краевых властей
у меня дома батареи отключены. но не намного лучше. поскольку сторона солнечная...)) хотя с батареями вообще бы лежа в ванной работал))
Ну наш губернатор с незванными гостями лопахнулся,конечно.и сидит щас не высовывается,может свалил уже отсюда?
У нас уже недели две холодные батерии и кайф.это вопрос управляшек
Не дай Бог Вам не в новом, ни в старом побывать, здоровья Вам!
Все проблемы с самоизоляцией -это вопрос к томенко.в республике все закрывается,у нас все открывается.по змеиногорску до сих пор нет никакого решения
Уважаемое правительство! Рассмотрите поскорее вопрос о прекращении отопительного сезона! Батареи лопаются от жары! Дома находиться не возможно!
а потом на майских снег выпадет,и снова заноете-включите,хооолодно
неужели нельзя потерпеть
Почему пивнушки работают?почему томенко их не закрыл?
Конечно самоизоляция в городе ужасная, так с кто расслабил то всех? Кто разрешил большим предприятиям работать? Первая неделя карантина была самой строгой и что потом?
"А жить на какие деньги"
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Вы один из 412 человек, которые самоизолированы и наблюдаются?
Если нет, то можете выходить из дома, никому вы не нужны.
Самоизоляция длится 2 недели.
Вы как-то проживаете целый месяц от зарплаты до зарплаты?
22.04.2020 12:32
Гость
Историю помните? Про винные склады, например? Короче, нельзя закрывать.
Чем вам пивнушки мешают ,они только на вынос работают. Самый ярый борец с алкоголизмом это завязавший алкаш.
Пивнушки это зло.в них куча народа.все без масок
Чем вам пивнушки мешают ,они только на вынос работают. Самый ярый борец с алкоголизмом это завязавший алкаш.
Рассказываю.
Пивнушка "Белый кролик" на Островского, 16, работает на вынос...
Мужики купят по литрушке, выйдут на улицу и пьют у крыльца+впятером закурят+хохочут в перемешку с матом...
В двух метрах пешеходная дорожка, идут люди, дети, мамочки с колясками и все наблюдают эту веселую картину!
22.04.2020 12:26
Гость
Так речь не о том, что люди с работы-на работу ходят и ездят. Вчера в скверике на Титова - человек тридцать мамаш с детьми, чуть не в обнимку друг с другом. Что за необходимость в прогулках кучей малой? Кстати, рядом наряд милиции стоял, и было им фиолетово на это все.
У парня загар на фото изоляционный
Не обморизитесь на майских! На три дня непогоды и опять тепло.
Уважаемое правительство! Рассмотрите поскорее вопрос о прекращении отопительного сезона! Батареи лопаются от жары! Дома находиться не возможно!
Окно не пробовали открывать или батареи завешивать. А можно даже в свою управляющую кампанию обратиться чтоб выключили.
Вы еще в Москву напишите!!!
У меня вообще дома отсекающие краны стоят на батареях. Жарко - закрыл.
Отопление можно конечно и убавить, топят как зимой. А зачем? За тем, чтобы больше заплатили мы за него
В статье речь о 412 людях которые сначала по тайландам ездили или общались с тем кто ездил, а теперь не хотят дома сидеть, хотя вероятность что они заражены есть. По мне так это почти то же что и умышленное заражение спидом, когда человек знает что он болен и заражает других. Могли бы за повторное нарушение просто в больничку и пусть там изолируются.
У меня вообще дома отсекающие краны стоят на батареях. Жарко - закрыл.
а потом получил квитанцию за месяц и ухи объелся.
а потом получил квитанцию за месяц и ухи объелся.
+100500
крановщик лошпетина. платит бабло за неполученые услуги. крановщик, ты наверное и вызвав такси сразу деньги отдаешь, но идешь пешком?
22.04.2020 13:10
Так тут дело не в пивнушках а в мужичках и полиции которая позволяют распивать на улице.