Россияне стали нейтральнее относиться к представителям ЛГБТ-сообщества

За последние пять лет в России стало меньше гомофобов, свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра".
Если в 2015 году только 24% респондентов заявляли, что гомосексуалов и лесбиянок нужно оставить в покое, то в 2020 году соотечественников, придерживающихся этой позиции, стало 32%.
Однако гомофобные настроения среди населения все еще сильны. 32% заявили, что геев и лесбиянок следовало бы изолировать от общества, а 18% считают, что таких людей нужно ликвидировать. 9% опрошенных считают, что людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией нужна помощь, а еще 9% – затруднились ответить.
Примечательно, что большую нетерпимость россияне проявляют в отношении членов религиозных сект. Чуть менее половины (41%) считают, что их нужно изолировать от общества, а 21% заявили, что сторонников таких культов нужно ликвидировать.
Наибольшую нетерпимость россияне проявляют к террористам, педофилам и убийцам – о ликвидации заявили 80%, 75% и 61% респондентов соответственно. Незначительно от них отстают экстремисты и радикалы (44%).
А вот больше всех нуждаются в помощи бездомные и ВИЧ-положительные пациенты – так считают 88% и 79% респондентов соответственно. Значительная доля опрошенных заявила о необходимости поддержки людей с алкогольной зависимостью (74%), пациентов с тяжелыми психическими расстройствами (63%) и наркозависимых (53%).
Отмечается, что опрос проводили в феврале 2020 года, а участвовали в нем 1614 человек в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах РФ.
Комментарии
какие-то странные результату у вас Левада, то Путина чуть ли не все поддерживают, то п...в зауважали
Это какие россияне? Которые в голубом доме и иже с ними?
Лично я после всех этих событий стал гораздо хуже относиться к нашей власти, чем к пи***м. Последние вполне безобидные люди..
Правильно,оставим в покое на время пандемии. А потом опять за них примемся.
окно Овертона в действии. Путин что ли ищет новый электорат?
Комрад и ты.. неужто??
Да пусть долбятся, жалко что ли?! лишь бы бычки не кидали....
Будем изобретать велик и идти по тем же граблям, что уже пройдено другими? Например, в США уж как только не боролись с нетрадиционными, вы том числе и боролось государство. В одних штатах их садили в тюрьму, в других производили им химическую кастрацию ,и это всё по закону ... Были также разные неформальные организации, которые их вычисляли, избивали и даже убивали ... И что, кто в итоге победил?
Неужели?..
Да кому они мешают? Мне мешают те, что курят, харкают, матерятся. Вот этих точно куда-нибудь в резервацию.
не страшнее депутатов и чиновников, кто ещё большие п-сы вопрос