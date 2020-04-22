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Россияне стали нейтральнее относиться к представителям ЛГБТ-сообщества

, ИА "Амител"
Но гомофобные настроения в стране все еще сильны
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

За последние пять лет в России стало меньше гомофобов, свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра".

Если в 2015 году только 24% респондентов заявляли, что гомосексуалов и лесбиянок нужно оставить в покое, то в 2020 году соотечественников, придерживающихся этой позиции, стало 32%.

Однако гомофобные настроения среди населения все еще сильны. 32% заявили, что геев и лесбиянок следовало бы изолировать от общества, а 18% считают, что таких людей нужно ликвидировать. 9% опрошенных считают, что людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией нужна помощь, а еще 9% – затруднились ответить.

Примечательно, что большую нетерпимость россияне проявляют в отношении членов религиозных сект. Чуть менее половины (41%) считают, что их нужно изолировать от общества, а 21% заявили, что сторонников таких культов нужно ликвидировать. 

Наибольшую нетерпимость россияне проявляют к террористам, педофилам и убийцам – о ликвидации заявили 80%, 75% и 61% респондентов соответственно. Незначительно от них отстают экстремисты и радикалы (44%).

А вот больше всех нуждаются в помощи бездомные и ВИЧ-положительные пациенты – так считают 88% и 79% респондентов соответственно. Значительная доля опрошенных заявила о необходимости поддержки людей с алкогольной зависимостью (74%), пациентов с тяжелыми психическими расстройствами (63%) и наркозависимых (53%).

Отмечается, что опрос проводили в феврале 2020 года, а участвовали в нем 1614 человек в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах РФ.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

22.04.2020 16:27
гость

какие-то странные результату у вас Левада, то Путина чуть ли не все поддерживают, то п...в зауважали

22.04.2020 16:32
- гость -

Это какие россияне? Которые в голубом доме и иже с ними?

22.04.2020 16:43
- гость -

Лично я после всех этих событий стал гораздо хуже относиться к нашей власти, чем к пи***м. Последние вполне безобидные люди..

22.04.2020 16:56
Гость

Правильно,оставим в покое на время пандемии. А потом опять за них примемся.

22.04.2020 17:03
комрад

окно Овертона в действии. Путин что ли ищет новый электорат?

22.04.2020 17:08
- гость -

Комрад и ты.. неужто??

22.04.2020 17:18
- гость -

Да пусть долбятся, жалко что ли?! лишь бы бычки не кидали....

22.04.2020 18:01
гость

Будем изобретать велик и идти по тем же граблям, что уже пройдено другими? Например, в США уж как только не боролись с нетрадиционными, вы том числе и боролось государство. В одних штатах их садили в тюрьму, в других производили им химическую кастрацию ,и это всё по закону ... Были также разные неформальные организации, которые их вычисляли, избивали и даже убивали ... И что, кто в итоге победил?

22.04.2020 19:06
- гость -

Неужели?..

22.04.2020 19:40
- гость -

Да кому они мешают? Мне мешают те, что курят, харкают, матерятся. Вот этих точно куда-нибудь в резервацию.

23.04.2020 07:34
гость

не страшнее депутатов и чиновников, кто ещё большие п-сы вопрос

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