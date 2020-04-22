Россияне стали нейтральнее относиться к представителям ЛГБТ-сообщества

За последние пять лет в России стало меньше гомофобов, свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра".

Если в 2015 году только 24% респондентов заявляли, что гомосексуалов и лесбиянок нужно оставить в покое, то в 2020 году соотечественников, придерживающихся этой позиции, стало 32%.

Однако гомофобные настроения среди населения все еще сильны. 32% заявили, что геев и лесбиянок следовало бы изолировать от общества, а 18% считают, что таких людей нужно ликвидировать. 9% опрошенных считают, что людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией нужна помощь, а еще 9% – затруднились ответить.

Примечательно, что большую нетерпимость россияне проявляют в отношении членов религиозных сект. Чуть менее половины (41%) считают, что их нужно изолировать от общества, а 21% заявили, что сторонников таких культов нужно ликвидировать.

Наибольшую нетерпимость россияне проявляют к террористам, педофилам и убийцам – о ликвидации заявили 80%, 75% и 61% респондентов соответственно. Незначительно от них отстают экстремисты и радикалы (44%).

А вот больше всех нуждаются в помощи бездомные и ВИЧ-положительные пациенты – так считают 88% и 79% респондентов соответственно. Значительная доля опрошенных заявила о необходимости поддержки людей с алкогольной зависимостью (74%), пациентов с тяжелыми психическими расстройствами (63%) и наркозависимых (53%).

Отмечается, что опрос проводили в феврале 2020 года, а участвовали в нем 1614 человек в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах РФ.