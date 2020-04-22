Алтайский бизнес и население задолжали за вывоз мусора почти 387 млн рублей

Общая задолженность юридических и физических лиц за вывоз мусора в Алтайском крае составляет 386,9 млн рублей. Операторы работают в нормальном режиме, но могут рассчитывать на поддержку от государства. Об этом на онлайн-конференции в среду, 22 апреля, сообщил министр природных ресурсов региона Владимир Попрядухин.

"386,9 млн рублей – общая задолженность перед региональными операторами, в том числе 290 млн рублей – долги населения. Но что важно, по итогам марта физлица стали платить даже более дисциплинированно – перечислили на 5,9% платы больше, чем в феврале", – сказал Попрядухин.

Размер кредиторской задолженности он не назвал, но отметил, что самая высокая – у оператора Бийской зоны ("Спецобслуживание-Центральное"). Основная сумма связана с покупкой новой техники для работы.

Министр заверил, что мусор в регионе вывозится в установленные сроки, никакого коллапса нет. Если же кто-то из операторов не сможет продолжать работу, то его зону предложат взять на обслуживание другим операторам, либо в случае их отказа – муниципальным предприятиям.

Но власти прогнозируют ухудшение собираемости платежей. И уже готовы оказать поддержку этому виду бизнеса. По словам Владимира Попрядухина, вышло постановление правительства о компенсационных выплатах региональным операторам.

"Регоператоры смогут получить выплаты в течение трех месяцев в сумме до 20% от валовой выручки. В начале лета деньги поступят в регион и будут доведены до них", – сказал Попрядухин. Но точную сумму не назвал.

Напомним, неделю назад министр промышленности и энергетики Алтайского края Александр Климин сообщил, что собираемость коммунальных платежей в регионе снизилась на 5-7%. Самая сложная ситуация в Белокурихе, там размер недобора превышает 40%.