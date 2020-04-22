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В Барнауле вскоре появится первый настоящий небоскреб

, ИА "Амител"
Строительство ЖК "Столичный" подходит к завершению
Фото: 'Алтайский портал недвижимости'

Фото: "Алтайский портал недвижимости"

В Барнауле завершается строительство ЖК "Столичный", 23-этажная башня которого станет самым высоким зданием в городе. Об этом сообщает "Алтайский портал недвижимости" со ссылкой на руководителя "Архи-Групп" Андрея Суртаева. Именно эта компания создала проект высотки.

В состав нового комплекса входит девятиподъездный 13-этажный дом и башня в 23 этажа, которую продолжает 28-метровый шпиль. Вместе с ним общая высота здания составляет почти 102 метра, что по нескольким международным классификациям делает строение первым в городе жилым небоскребом.

До этого самым высоким жилым домом Барнаула было 25-этажное здание в ЖК "Аврора" высотой 97 метров на улице Гущина 150/3, а на втором месте – 86-метровая свечка в ЖК "Анастасия" на улице Папанинцев, 111.

Самым высоким нежилым объектом в городе является телебашня на Змеиногорском тракте – ее высота составляет 196 метров, а также  барнаульский элеватор – 65 метров.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

22.04.2020 12:58
- гость -

Самое высокое нежилое сооружение - это башня на тэц-3, она длиннее, чем телевышка

22.04.2020 12:59
- гость -

И на кой нам такое счастье?

22.04.2020 13:01
Житель

Сталинка в 2020 году - это то что нужно, лол

22.04.2020 13:13
гость

Дом - урод.

22.04.2020 13:23
АБОРИГЕН

Т.е. на голубом глазу эта сталинка преподносится в 2020 году как некое достижение для города? Серьезно?!

22.04.2020 13:24
вовка

Не надо тень на плетень наводить! WIKI: В США и Европе небоскрёбами принято считать здания высотой не менее 150 м. Так и считают. На конец 2019 года в мире насчитывается 4953 построенных небоскрёба (высотой более 150 м) и 978 строящихся. И в их число наш барнаульский красавец не входит.

22.04.2020 13:25
гость

теперь ОНО навсегда

22.04.2020 13:25
Архитектор

Немного напоминает МГУ в Москве.

22.04.2020 13:31
Архитектор

Немного напоминает московский МГУ. Видимо ЖК "Столичный" неспроста так называется.

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