В Барнауле вскоре появится первый настоящий небоскреб

В Барнауле завершается строительство ЖК "Столичный", 23-этажная башня которого станет самым высоким зданием в городе. Об этом сообщает "Алтайский портал недвижимости" со ссылкой на руководителя "Архи-Групп" Андрея Суртаева. Именно эта компания создала проект высотки.
В состав нового комплекса входит девятиподъездный 13-этажный дом и башня в 23 этажа, которую продолжает 28-метровый шпиль. Вместе с ним общая высота здания составляет почти 102 метра, что по нескольким международным классификациям делает строение первым в городе жилым небоскребом.
До этого самым высоким жилым домом Барнаула было 25-этажное здание в ЖК "Аврора" высотой 97 метров на улице Гущина 150/3, а на втором месте – 86-метровая свечка в ЖК "Анастасия" на улице Папанинцев, 111.
Самым высоким нежилым объектом в городе является телебашня на Змеиногорском тракте – ее высота составляет 196 метров, а также барнаульский элеватор – 65 метров.
Комментарии
Самое высокое нежилое сооружение - это башня на тэц-3, она длиннее, чем телевышка
И на кой нам такое счастье?
Сталинка в 2020 году - это то что нужно, лол
Дом - урод.
Т.е. на голубом глазу эта сталинка преподносится в 2020 году как некое достижение для города? Серьезно?!
Не надо тень на плетень наводить! WIKI: В США и Европе небоскрёбами принято считать здания высотой не менее 150 м. Так и считают. На конец 2019 года в мире насчитывается 4953 построенных небоскрёба (высотой более 150 м) и 978 строящихся. И в их число наш барнаульский красавец не входит.
теперь ОНО навсегда
Немного напоминает МГУ в Москве.
Немного напоминает московский МГУ. Видимо ЖК "Столичный" неспроста так называется.