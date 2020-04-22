Среда, 22 Апрель, 17:23

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 76,26
€ 82,62
26°

57999 +5236
Обь
437см +8


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПасха-2020Пандемия коронавируса
Новости

Бутылки не из космоса. В Минприроды рассказали, что необходимо для очистки Пивоварки

, ИА "Амител"
Чтобы федералы дали денег на реабилитацию водоема, барнаульцы должны перестать мусорить
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Экологическое состояние городской реки Пивоварка в Барнауле оставляет желать лучшего: водоем регулярно мутнеет и меняет цвет (вода становится то белой, то зеленой). В русле скапливаются огромные острова из тысяч пластиковых бутылок, на берегу – кучи мусора. Чтобы целенаправленно заняться очисткой водоема, необходимы немалые средства. Но для начала людям надо попросту перестать мусорить. Об этом во время пресс-конференции 22 апреля рассказал Владимир Попрядухин, министр природных ресурсов экологии региона.

Дело давнее

Вопрос по очистке реки власти поднимали еще в 2016 году. Тогда разработали проектно-сметную документацию по реабилитации Пивоварки. Необходимые работы планировали провести по руслу реки на протяжении 11 км, которые находятся в черте Барнаула.

"Цена вопроса тогда составляла 50 млн рублей. Необходимые документы мы направили в Федеральное агентство водных ресурсов. Но поддержки не нашли, и этот объект не был включен в федеральную программу. Хотя в нашей государственной программе об охране окружающей среды на территории Алтайского края он включен. Вместе с тем централизованного финансирования мы не получили. А сумма довольно высокая", – рассказал Владимир Попрядухин.

Расчистка – не главная проблема

Как пояснил министр, логика федеральных ведомств, которые фактически отказали в этом вопросе, есть. Ведь сейчас важно не столько расчистить русло реки, сколько ликвидировать вторичные источники загрязнения водоема.

"На всем протяжении речки в пределах города существует множество факторов загрязнения. Начиная от промышленных предприятий, поверхностных стоков и заканчивая частными домостроениями, которые фактически вплотную граничат с водным объектом. И перед нами была поставлена четкая задача: если ликвидируете источники вторичного загрязнения, тогда будет и смысл расчистить само русло", – пояснил Попрядухин.

По словам министра, ситуация может улучшиться, если, во-первых, барнаульцы начнут вести себя ответственно: пластиковые бутылки в реке появляются не из космоса, а по вине горожан. А во-вторых, если ликвидировать уровень стоков ливневой канализации, которые поступают в реку, то водоем сам сможет очиститься. Надо лишь в этом немного помочь.

Ресурсов недостаточно

Как отметил Попрядухин, администрация Барнаула сегодня в силу возможностей делает все необходимое, чтобы создать лучшие условия по эксплуатации Пивоварки.

"Ресурсов, правда, недостаточно, но их хватает ровным счетом на обеспечение превентивных мероприятий, чтобы обеспечить пропуск воды и минимизировать возможные последствия по подтоплению и затоплению территорий. Поэтому основные усилия были сосредоточены на расчистке русел рек, вырубке нежелательной растительности, которая образована в русле этой речки, для того чтобы была возможность увеличить ее пропускную способность и потоки весеннего стока беспрепятственно проходили в Обь", – сказал министр.

По его словам, за последние годы большим достижением стало строительство ливневой канализации и очистной насосной станции. На это по проекту "Барнаул – горнозаводской город" власти потратили сотни миллионов рублей. Благодаря чему сегодня значительная часть воды, которая поступает в Пивоварку, проходит систему очистки.

"Я нисколько не исключаю, что эти последовательные шаги в определенной степени дадут нам возможность вернуться заново к идее реабилитации данного водного объекта и заново выступить с ходатайством, чтобы его включили в федеральную программу развития водохозяйственного комплекса", – подытожил Владимир Попрядухин. 

Дело осталось только за жителями города: нужно более ответственно относиться к водоему, который испытывает сейчас колоссальную антропогенную нагрузку.

Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

22.04.2020 17:07
- гость -

Слабо найти кто мутит воду.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
17:18
Полиция нашла 35 барнаульских детей, которые не самоизолировались 0
17:11
Барнаульской больнице подарили дезсредства для борьбы с коронавирусом 0
17:03
Барнаульцы нашли гранату у себя на огороде. Видео 0
16:54
Рубите, мужики. Алтайские депутаты встали на защиту государственных лесников 1
16:42
Не температурят. В Минздраве рассказали о состоянии шахтеров в обсерваторе Рубцовска 1
16:37
Бутылки не из космоса. В Минприроды рассказали, что необходимо для очистки Пивоварки 1
16:29
Бывший барнаульский учитель развращал мальчиков и снимал свои действия на камеру 2
16:16
Россияне стали нейтральнее относиться к представителям ЛГБТ-сообщества 7
16:06
Алтайские таможенники пресекли вывоз медицинских перчаток и антисептиков в Казахстан 5
15:55
Вице-губернатор Губин поспорил с депутатом о "ручных" алтайских общественниках 6
15:46
Любая помощь важна. Компании Барнаула передали продукты для алтайских врачей 8
15:38
Коронавирус пробрался еще в два района Алтайского края. Инфографика 0
15:30
Хуже не стало. Минприроды объяснило падение Алтайского края в экологическом рейтинге 0
15:19
Число заражений COVID-19 в России приблизилось к 58 тысячам 0
15:04
Сотрудники ФСБ предотвратили массовое убийство в одном из учебных заведений Тюмени 7
14:52
Распространение коронавируса в Сибири. Инфографика 2
14:32
В Алтайском крае создали единый реестр турагентств 0
14:23
Павел Дуров предсказал цивилизационный сдвиг из-за пандемии коронавируса 0
14:10
Покончить с эпопеей. Стало известно, когда на Алтае переработают опасные пестициды 1
13:58
Эксперт рассказала, как сдержать распространение коронавируса в России 13
13:47
Целый квартал продают под Барнаулом 2
13:36
800 ландшафтных пожаров произошло на Алтае с начала года. И часто из-за фермеров 0
13:24
Сотрудники Росгвардии оцепили здание рубцовской ЦРБ с больными из Змеиногорска 9
13:10
Алтайский край введет мораторий на курортный сбор на полгода 1
13:03
Избирательный подход: почему часть алтайских школьников не получают продуктовый набор 45
12:54
Рыбалка – да, охота – нет: министр рассказал, как COVID-19 повлиял на весенний сезон 5
12:45
В Барнауле вскоре появится первый настоящий небоскреб 53
12:36
Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса в России 12
12:21
Вячеслав Франк: барнаульцы недостаточно ответственно относятся к режиму самоизоляции 55
12:15
Алтайский бизнес и население задолжали за вывоз мусора почти 387 млн рублей 5
12:03
"Солидарность сильнее заразы". Первомайский митинг на Алтае пройдет в онлайн-формате 3
11:50
ООН: человечество может столкнуться с голодом "библейского" масштаба 5
11:38
Автобусы для садоводов в Барнауле начнут ходить с 25 апреля 11
11:27
Вирусологи назвали самый вероятный путь заражения COVID-19 6
11:16
Ехал с вахты на автобусе: стало известно, как заразился COVID-19 житель села Родино 5
11:02
Более двух миллионов россиян получат бесплатные продуктовые наборы 2
10:58
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае 20
10:49
Российские фармкомпании готовятся прекратить выпуск жизненно важных лекарств 5
10:37
Названа причина крупного пожара в Барнауле 5
10:25
Эксперты рассказали, сколько денег берут в кредит жители Алтайского края 0
10:14
Ученый рассказал о главной психологической проблеме в самоизоляции 0
10:03
"Если бы не эта вакханалия". Почему льготная ипотека под 6,5% хороша, но не ко времени 11
09:50
Еще четверо человек вылечились от коронавируса в Алтайском крае 4
09:44
Греф считает, что не стоит раздавать деньги всем и каждому в период пандемии 41
09:21
ВОЗ прокомментировала версию о создании коронавируса в лаборатории 10
09:10
Скидка с каждого литра: где выгодно заправить машину в Барнауле 4
08:46
Еще 16 человек взяли под наблюдение из-за COVID-19 в Республике Алтай 0
08:33
В МЧС рассказали, как родителям организовать день ребенка на самоизоляции 2
08:20
Бывшего сотрудника алтайской ГИБДД обвиняют в получении взятки дровами 0
08:02
Кадыров побрился налысо в ответ на просьбу открыть парикмахерские 26
07:51
Пользователи соцсетей рассказали, что сделают сразу после окончания самоизоляции 1
07:38
А был ли заговор? Алтайские эксперты о том, почему COVID-19 "нокаутировал" весь мир 15
07:29
"Я хочу тебя унизить". Василий Уткин вызвал на рэп-баттл Владимира Соловьева 55
07:15
Виртуальный товар, впервые ушедший в минус: эксперты об отрицательных ценах на нефть 2
07:02
Союз туриндустрии: в Барнауле турагентства не перестают платить сотрудникам в кризис 5
06:53
Обладательница самых красивых ягодиц в мире показала свои тренировки на карантине 6
06:42
Ковальски, Шкипер? В ЮАР на пустых улицах заметили гуляющих пингвинов 0
06:30
Какого числа Родительский день в 2020 году и что нельзя делать на кладбище 3

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.