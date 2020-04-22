В Алтайском крае создали единый реестр турагентств

Единый реестр туристических агентств появился в Алтайском крае. Об этом сообщают в региональном управлении по туризму.

В реестр вошли организации, продающие путевки как по краю, так и в другие страны. Если туроператор есть в списке, значит, он работает легально, подчеркивают в управлении.

Сейчас в реестре 139 организаций. С полным перечнем можно ознакомиться здесь. Список открыт и для новых участников. Чтобы попасть в него, необходимо быть действующим турагентством, зарегистрированным на территории Алтайского края и осуществляющим свою деятельность в качестве ИП или юридического лица. Заявки принимают в управлении по туризму.

Как ранее писал amic.ru, в результате исследования выяснилось, что барнаульские турагентства продолжают платить зарплату своим сотрудникам, несмотря на кризис. При этом большая часть опрошенных Российским союзом туриндустрии агентств временно закрыли офисы.