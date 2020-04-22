Министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин рассказал, что ведомство не запрещало любительскую рыбалку в регионе, несмотря на ограничительные меры по коронавирусу. Такое заявление Попрядухин сделал в ходе брифинга 22 апреля. Весенняя охота в крае тем временем отменена.

По словам министра, дискуссия относительно целесообразности проведения весенней охоты идет давно. По мнению Попрядухина, если и вводить запрет, то он должен действовать на территории всех субъектов страны, а не выборочно.

"В Алтайском крае мы прошли длинный эволюционный путь, согласовывали шаги с экологами, общественностью, в итоге выработали цивилизованный подход, определили разумные параметры добычи", – отметил глава Минприроды.

Как заметил Владимир Попрядухин, весенняя охота в настоящее время запрещена во всех регионах СФО. В Алтайском крае ее начало было запланировано на 7 апреля.

Что касается рыбной ловли, в Алтайском крае в настоящее время действует более 100 промысловых участков, идея запрета любительского рыболовства властями не была поддержана. Рыбаки находятся на природе, в этот момент они максимально разобщены и не представляют никакой потенциальной угрозы в плане распространения коронавируса для своих близких. Единственное ограничение касается рыбалки на период нереста, прокомментировал Попрядухин.