Эксперт рассказала, как сдержать распространение коронавируса в России

Доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская рассказала, как сдержать распространение COVID-19 в России. Ее слова передает РИА "Новости".

Эксперт подчеркнула, что эпидемиологическая обстановка в стране будет зависеть от того, как региональным властям удастся сдержать распространение инфекции на местах. Она подчеркнула важность контроля ситуации в аграрных и добывающих регионах, а также в тех, в которых развит военно-промышленный комплекс.

"Если правительство сумеет удержать ситуацию в данной пропорции: 70% – Москва и область, и 30% – регионы, то наш рейтинг не поднимется. Если "запылают" субъекты, то ситуация может выйти из-под контроля", – отметила Лебединская.

По словам эксперта, в целом по стране на тысячу человек приходится 0,29 зараженного. Для сравнения: в Испании этот показатель равен 4,23, в Италии – 2,96, в США – 2,31, а во Франции – 2,3. "Но у нас особая ситуация – около 70% заболевших находятся в Москве и Московской области, и тогда этот показатель взлетает в семь раз, до 1,46", – заявила она.