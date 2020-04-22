Эксперт рассказала, как сдержать распространение коронавируса в России

Доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская рассказала, как сдержать распространение COVID-19 в России. Ее слова передает РИА "Новости".
Эксперт подчеркнула, что эпидемиологическая обстановка в стране будет зависеть от того, как региональным властям удастся сдержать распространение инфекции на местах. Она подчеркнула важность контроля ситуации в аграрных и добывающих регионах, а также в тех, в которых развит военно-промышленный комплекс.
"Если правительство сумеет удержать ситуацию в данной пропорции: 70% – Москва и область, и 30% – регионы, то наш рейтинг не поднимется. Если "запылают" субъекты, то ситуация может выйти из-под контроля", – отметила Лебединская.
По словам эксперта, в целом по стране на тысячу человек приходится 0,29 зараженного. Для сравнения: в Испании этот показатель равен 4,23, в Италии – 2,96, в США – 2,31, а во Франции – 2,3. "Но у нас особая ситуация – около 70% заболевших находятся в Москве и Московской области, и тогда этот показатель взлетает в семь раз, до 1,46", – заявила она.
Комментарии
Почему в Кемеровской области самый низкий показатель по заболевшим? Да потому что губернатор распорядился всех прибывающих в область помещать в обсерватор. А у нас товарищ с вахты приехал и нате вам- привез. Другой въехал в край на вахту и получите, распишитесь- сразу 37 заболевших на руднике. Может тоже надо всех прибывающих в край, неважно откуда, помещать в обсерватор.
Эксперт? А какое отношение она имеет к практической вирусологии? У нас таких экспертов на амике как собак нерезанных...
Большая ошибка долгие открытые границы регионов. Если максимально возможно изолироваться краю, локализовать очаги, выявит и пролечить инфицированных, можно вести обычный образ жизни.
Поддерживаю предыдущего докладчика.
Уважаемые журналисты!
Есть понимание, что Вы - также работаете дистанционно, и Вам необходимо "освежать" сайт.
Просим просто хотя бы редактору, например, проверять информацию.
Не желательно, чтобы через неделю были новости типа "Старший дворник квартала, где находится больница, сообщил о своем мнении о коронавирусе и необходимости в опохмелке")))
На самом деле, Вы - также во многом на переднем фронте для нас.
С уважением, Гость
конечно предпредыдущего докладчика)))
Просто пока проходил тест на адекватность))) , появился новый комментарий)))
Мэр Севастополя рассказывал, что всех приезжающих помещают в обсервацию на 14 дней (за счет самих прибывших,цену не назвал, но предупредил, что санаторий советского типа,выходить невозможно, окна запечатаны, открывать нельзя, еду подают люди в защитной одежде). Если прошли, тогда запускают. Но большинство разворачиваются назад
Нефиг было самолетами с Москвы развозить эту заразу, регионы пострадали в основнрм из за Масквы
поддерживаю тех, кто говорит о карантине для въезжающих откуда бы ни было, всех в обсервацию - только так можно справиться