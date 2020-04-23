Флешмобом на флешмоб. Барнаульские школьники ответили своим учителям

Фото: barnaul.org

Комитет по образованию города Барнаула организовал флешмоб "Мам, я дома", в котором принимают участие учителя и ученики городских школ. Так они пытаются найти плюсы в сложившейся ситуации.

За первую неделю в акции приняли участие около 120 человек. Родители присылали видео, где рассказывали о том, как дети занимаются физкультурой условиях дистанционного обучения, делают уроки с домашними питомцами или братьями и сестрами.

Для учителей гимназии №45 дети сделали коллаж, в котором написали, что скучают по школе и преподавателям, пишет официальный сайт города Барнаула.

Ранее в сети появились фотографии учителей школы №78, которые соскучились по общению с детьми.