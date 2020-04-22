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Алтайский край введет мораторий на курортный сбор на полгода

, ИА "Амител"
Туристы будут обязаны платить по 50 рублей в день за отдых в Белокурихе только с сентября
Деньги / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Деньги / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Депутаты Алтайского парламента отменят курортный сбор в регионе до сентября 2020 года. За март, когда в городе-курорте Белокуриха еще были туристы, санаториям платить тоже не придется. Этот вопрос стоит в повестке сессии АКЗС 30 апреля.

На ближайшем заседании депутаты приостановят сбор с 1 марта по 31 августа 2020 года. 

"Это даст возможность санаториям в течение полугода приостановить уплату курортного сбора, что облегчит финансовую нагрузку. Это одна из тех мер поддержки бизнеса, которую предлагало туристическое сообщество края", – цитирует председателя АКЗС Александра Романенко пресс-служба парламента.

Сбор за пользование курортной инфраструктурой установлен только на одной территории региона. Туристы Белокурихи должны были платить за каждый день пребывания на курорте по 50 рублей. Сбор взимают 32 юридических лица и индивидуальных предпринимателя.

"Одна из наиболее пострадавших от вспышки коронавируса отраслей – туристическая, это в том числе и санатории на курорте Белокуриха. Для поддержки отрасли был принят федеральный закон, который дал право регионам приостановить уплату курортного сбора", – добавил Романенко.

Напомним, что сейчас все санатории и базы в регионе закрыты. 

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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