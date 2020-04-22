Среда, 22 Апрель, 15:29

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 76,26
€ 82,62
25°

57999 +5236
Обь
437см +8


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПасха-2020Пандемия коронавируса
Новости

Сотрудники Росгвардии оцепили здание рубцовской ЦРБ с больными из Змеиногорска

, ИА "Амител"
Сейчас для инфицированных готовят рубцовский роддом
Фото: 'Инцидент Рубцовск'

Фото: "Инцидент Рубцовск"

Здание центральной районной больницы в Рубцовске, куда госпитализировали зараженных в Змеиногорске работников Корбалихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы", оцеплено сотрудниками Росгвардии. Об этом сообщается в паблике "Инцидент Рубцовск" в социальной сети "ВКонтакте".

Напомним, что 21 апреля коронавирус был подтвержден у 37 работников рудника в Змеиногорске. Ранее его выявили у шахтера, который приехал туда на вахту из другого региона страны.

Как сообщает Telegram-канал "Ленина, 59", заразившихся расположили в ЦРБ из-за того, что здание роддома, которое станет инфекционным госпиталем для рубцовской агломерации, еще не готово к приему больных. Всех остальных работников предприятия из числа контактных, но у которых первый тест дал отрицательный результат, поселили в рубцовскую гостиницу "Алиса", выполняющую роль обсерватора. Там они проведут 14 дней.

Как ранее сообщил amic.ru, глава Рубцовска Дмитрий Фельдман призвал жителей города не нарушать режим самоизоляции без надобности не выходить из дома.

На данный момент в Алтайском крае подтверждено 136 заражений COVID-19.

  

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

22.04.2020 13:44
- гость -

А нельзя гвардейцев задействовать в подготовке "здания роддома, которое станет инфекционным госпиталем для рубцовской агломерации". И почему оно еще не готово к приему больных?!

22.04.2020 13:59
Рубцовчанин

Переоборудованный роддом готов (см. доклад о готовности, как всегда -усе неожиданно) , просто туда росгвардию не завезли. )))

22.04.2020 14:47
гость

Как полагаю, потом, когда эта наша беда к счастью для всех благополучно пройдет, пользоваться роддомом будет еще пару-тройку лет нельзя по санитарно-эпидемиологическим правилам))

22.04.2020 14:53
Гость

Один тощенький парнишка на фото - "здание оцеплено сотрудниками Росгвардии".
Рука-лицо)

22.04.2020 15:17
Гость

22.04.2020 14:53
Гость
Покурить отошёл.А фото сделано из БТР с пулемётом и огнемётом.

22.04.2020 15:19
- гость -

Моя подруга- врач из Рубц написала сегодня дословно:
У нас больницы не готовы.
Готовили роддом. Что там есть реанимационные приспособы и тд.
Только языком чесали. Туда даже койки не завезли. В итоге размещают куда влезут.
Вчера контактных в гостиницу заселили

22.04.2020 15:25
- гость -


- гость -
А нельзя гвардейцев задействовать в подготовке "здания роддома, которое станет инфекционным госпиталем для рубцовской агломерации". И почему оно еще не готово к приему больных?!

Нельзя задействовать, Росгвардия там стоит, потому что зараженные через окна пытались сбежать, поэтому здание оцепили.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
15:19
Число заражений COVID-19 в России приблизилось к 58 тысячам 0
15:04
Сотрудники ФСБ предотвратили массовое убийство в одном из учебных заведений Тюмени 4
14:52
Распространение коронавируса в Сибири. Инфографика 1
14:32
В Алтайском крае создали единый реестр турагентств 0
14:23
Павел Дуров предсказал цивилизационный сдвиг из-за пандемии коронавируса 0
14:10
Покончить с эпопеей. Стало известно, когда на Алтае переработают опасные пестициды 0
13:58
Эксперт рассказала, как сдержать распространение коронавируса в России 8
13:47
Целый квартал продают под Барнаулом 0
13:36
800 ландшафтных пожаров произошло на Алтае с начала года. И часто из-за фермеров 0
13:24
Сотрудники Росгвардии оцепили здание рубцовской ЦРБ с больными из Змеиногорска 7
13:10
Алтайский край введет мораторий на курортный сбор на полгода 1
13:03
Избирательный подход: почему часть алтайских школьников не получают продуктовый набор 31
12:54
Рыбалка – да, охота – нет: министр рассказал, как COVID-19 повлиял на весенний сезон 3
12:45
В Барнауле вскоре появится первый настоящий небоскреб 47
12:36
Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса в России 11
12:21
Вячеслав Франк: барнаульцы недостаточно ответственно относятся к режиму самоизоляции 51
12:15
Алтайский бизнес и население задолжали за вывоз мусора почти 387 млн рублей 5
12:03
"Солидарность сильнее заразы". Первомайский митинг на Алтае пройдет в онлайн-формате 3
11:50
ООН: человечество может столкнуться с голодом "библейского" масштаба 5
11:38
Автобусы для садоводов в Барнауле начнут ходить с 25 апреля 11
11:27
Вирусологи назвали самый вероятный путь заражения COVID-19 6
11:16
Ехал с вахты на автобусе: стало известно, как заразился COVID-19 житель села Родино 5
11:02
Более двух миллионов россиян получат бесплатные продуктовые наборы 2
10:58
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае 18
10:49
Российские фармкомпании готовятся прекратить выпуск жизненно важных лекарств 4
10:37
Названа причина крупного пожара в Барнауле 5
10:25
Эксперты рассказали, сколько денег берут в кредит жители Алтайского края 0
10:14
Ученый рассказал о главной психологической проблеме в самоизоляции 0
10:03
"Если бы не эта вакханалия". Почему льготная ипотека под 6,5% хороша, но не ко времени 10
09:50
Еще четверо человек вылечились от коронавируса в Алтайском крае 4
09:44
Греф считает, что не стоит раздавать деньги всем и каждому в период пандемии 40
09:21
ВОЗ прокомментировала версию о создании коронавируса в лаборатории 10
09:10
Скидка с каждого литра: где выгодно заправить машину в Барнауле 4
08:46
Еще 16 человек взяли под наблюдение из-за COVID-19 в Республике Алтай 0
08:33
В МЧС рассказали, как родителям организовать день ребенка на самоизоляции 2
08:20
Бывшего сотрудника алтайской ГИБДД обвиняют в получении взятки дровами 0
08:02
Кадыров побрился налысо в ответ на просьбу открыть парикмахерские 25
07:51
Пользователи соцсетей рассказали, что сделают сразу после окончания самоизоляции 1
07:38
А был ли заговор? Алтайские эксперты о том, почему COVID-19 "нокаутировал" весь мир 15
07:29
"Я хочу тебя унизить". Василий Уткин вызвал на рэп-баттл Владимира Соловьева 51
07:15
Виртуальный товар, впервые ушедший в минус: эксперты об отрицательных ценах на нефть 2
07:02
Союз туриндустрии: в Барнауле турагентства не перестают платить сотрудникам в кризис 5
06:53
Обладательница самых красивых ягодиц в мире показала свои тренировки на карантине 6
06:42
Ковальски, Шкипер? В ЮАР на пустых улицах заметили гуляющих пингвинов 0
06:30
Какого числа Родительский день в 2020 году и что нельзя делать на кладбище 3
06:14
Победим коронавирус ради Конституции. Когда ждать плебисцита и почему его не отменяют 15
06:04
"По ту сторону добра и зла". Ленин как стихия и бренд России 22
06:02
На Алтайский край надвигается жара до 32°C 0
23:57
Работница детской поликлиники заразилась коронавирусом в Горном Алтае 0
23:55
В шести алтайских районах запретили жечь костры и ходить в лес 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.