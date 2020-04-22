Сотрудники Росгвардии оцепили здание рубцовской ЦРБ с больными из Змеиногорска

Здание центральной районной больницы в Рубцовске, куда госпитализировали зараженных в Змеиногорске работников Корбалихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы", оцеплено сотрудниками Росгвардии. Об этом сообщается в паблике "Инцидент Рубцовск" в социальной сети "ВКонтакте".

Напомним, что 21 апреля коронавирус был подтвержден у 37 работников рудника в Змеиногорске. Ранее его выявили у шахтера, который приехал туда на вахту из другого региона страны.

Как сообщает Telegram-канал "Ленина, 59", заразившихся расположили в ЦРБ из-за того, что здание роддома, которое станет инфекционным госпиталем для рубцовской агломерации, еще не готово к приему больных. Всех остальных работников предприятия из числа контактных, но у которых первый тест дал отрицательный результат, поселили в рубцовскую гостиницу "Алиса", выполняющую роль обсерватора. Там они проведут 14 дней.

Как ранее сообщил amic.ru, глава Рубцовска Дмитрий Фельдман призвал жителей города не нарушать режим самоизоляции без надобности не выходить из дома.

На данный момент в Алтайском крае подтверждено 136 заражений COVID-19.