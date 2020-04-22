800 ландшафтных пожаров произошло на Алтае с начала года. И часто из-за фермеров

Около 800 ландшафтных пожаров произошло в Алтайском крае с начала года. Зачастую в них виновны фермеры, которые жгут траву на полях, и собственники линейных объектов. Об этом сообщил на онлайн-конференции в среду, 22 апреля, министр природных ресурсов и экологии региона Владимир Попрядухин.

"Отдельные сельхозруководители все еще по старинке используют огневой способ очистки, что негативно влияет на плодородие почвы. А также "линейщики" – у нас есть случаи перехода огня с территории ЛЭП, железной дороги. И в этом году произошло уже около 800 ландшафтных пожаров, причем треть из них угрожали лесному фонду", – сказал министр.

Он подчеркнул, что в регионе такая проблема возникает постоянно с начала основного сельскохозяйственного года.

В прошлом году только по сельхозпалам было оформлено 406 административных дел, установлено 20 виновников. Четыре человека получили уголовное наказание. За огонь в полях аграрии заплатили штрафов на 4 млн рублей.

Владимир Попрядухин напомнил, что жечь сухую траву запрещено законом. А также, что с 10 апреля в регионе объявлен пожароопасный сезон. На землях лесного фонда произошло уже 14 возгораний на общей площади 30 гектаров.