Павел Дуров предсказал цивилизационный сдвиг из-за пандемии коронавируса

Создатель мессенджера Telegram и основатель социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров предсказал цивилизационный сдвиг, который пройдет сквозь поколения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Дурова, коронавирус стал угрозой для всего нашего вида, и после окончания пандемии мир не сможет вернуться к своему прежнему состоянию.

"Именно от нас зависит, будет ли новый мир, который в скором времени родится, лучшим местом, чем тот, который мы оставляем позади", – написал предприниматель.

Дуров также призвал читателей использовать время на самоизоляции с пользой и создать "лучшую версию себя". Сейчас, по его словам, у технологий появилась возможность доказать свою значимость и ценность.

Ранее музыкант и член "Партии роста" Сергей Шнуров порекомендовал гражданам забыть о том, чем они занимались раньше, и обратить свое внимание на те занятия, которые будут востребованными в будущем. Необходимость перепрофилироваться фронтмен "Ленинграда" связал с пандемией коронавируса и ее влиянием на экономику.