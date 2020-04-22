Распространение коронавируса в Сибири. Инфографика

1013 человек заболели COVID-19 в Сибирском федеральном округе. Это данные на 22 апреля. Лидирует Красноярский край – 392 заболевших. На втором месте Новосибирская область – 151 человек. Замыкает тройку Алтайский край со 136 зараженными. Меньше всего инфицированных в Республике Алтай – лишь девять человек.

Как уже сообщал amic.ru, в Алтайском крае за минувшие сутки коронавирус лабораторно подтвердился в девяти случаях. Четверо заболевших проживают в Барнауле, по одному – в Поспелихинском районе, Змеиногорске и Рубцовске. Впервые выявлены заболевшие в Троицком (с. Троицкое) и Целинном (с. Верх-Марушка) районах.

При этом вылечились еще четыре человека. Таким образом, в общей сложности за все время выписались 13 человек.