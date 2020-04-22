Любая помощь важна. Компании Барнаула передали продукты для алтайских врачей

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22 апреля несколько крупных предприятий Барнаула передали продукты для врачей пятой городской больницы. Напомним, именно сюда госпитализируют заболевших коронавирусом COVID-19. Всего сегодня в клинике работают 300 человек, примерно половина из них имеют дело непосредственно с зараженными, – рассказала заместитель главного врача по медицинской части Артюшенко Оксана Михайловна."Сотрудники больницы проживают тут рядом, в санатории "Обь", у них нет возможности уходить домой, они оторваны от своей семьи, детей и любая помощь сейчас очень важна и ценна. Работа в защитных костюмах требует много сил и, соответственно, дополнительного питания. Сложившаяся ситуация необычна для медицинских сотрудников, потому что для самых простых процедур также требуются защитные костюмы", – отмечает Оксана Михайловна.

В продуктовые наборы вошли молочная, хлебная продукция, мясные изделия, мед, чаи и фитопродукция. Врачи будут получать наборы еженедельно.