Любая помощь важна. Компании Барнаула передали продукты для алтайских врачей

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
22 апреля несколько крупных предприятий Барнаула передали продукты для врачей пятой городской больницы. Напомним, именно сюда госпитализируют заболевших коронавирусом COVID-19. Всего сегодня в клинике работают 300 человек, примерно половина из них имеют дело непосредственно с зараженными, – рассказала заместитель главного врача по медицинской части Артюшенко Оксана Михайловна."Сотрудники больницы проживают тут рядом, в санатории "Обь", у них нет возможности уходить домой, они оторваны от своей семьи, детей и любая помощь сейчас очень важна и ценна. Работа в защитных костюмах требует много сил и, соответственно, дополнительного питания. Сложившаяся ситуация необычна для медицинских сотрудников, потому что для самых простых процедур также требуются защитные костюмы", – отмечает Оксана Михайловна.
В продуктовые наборы вошли молочная, хлебная продукция, мясные изделия, мед, чаи и фитопродукция. Врачи будут получать наборы еженедельно.
Комментарии
Приятно читать такие новости.А тем,кто помогает,конечно,огромная благодарность!
Да, сейчас врачи как на фронте. Спасибо тем, кто их поддерживает!
Друзья, давайте только гадости не писать. Давайте останемся людьми . И правда ведь хорошо, что есть люди, которые все это делают
Зарплаты то поднимут или так отделаются костюмами, хлебушком, мёдом, чайком и травками?
22.04.2020 16:06
- гость -
Зарплаты то поднимут или так отделаются костюмами, хлебушком, мёдом, чайком и травками?
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Продукты передают совершенно не те люди, которые рулят зарплатами.
16:10
В Великой Стране нищих врачей подкармливают коммерсы. Дожились.
16.16
Нсли кто то хочет найти г..но, то обязательно его найдёт- у него на него хороший нюх! Как у вас! Не забудьте, что то кто его ищет, копается в нем- сам воняет
16:10
В Великой Стране нищих врачей подкармливают коммерсы. Дожились
Семашко говорил, что врач себя сам прокормит?