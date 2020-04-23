В Алтайском крае пройдет акция "Сад памяти", посвященная ветеранам ВОВ

Холдинг "Алтайлес" поддержит международную акцию "Сад памяти". В России этой весной высадят 27 миллионов деревьев: ровно столько погибло солдат в годы Великой Отечественной войны.

Причем каждое дерево посадят в память о конкретном человеке. На сайте проекта можно оставить данные о своих родственниках, а также выбрать регион и точку на карте, где посадят саженец. В Алтайском крае в рамках мероприятия компания "Алтайлес" предоставит 300 тысяч двухлетних деревьев администрациям городов, районов и сел.

Холдинг "Алтайлес" просит жителей края присоединяться к акции через сайт проекта или через электронную почту konkurs@altailes.com. На нее нужно прислать историю о вашем родственнике-фронтовике или труженике тыла, а также фотографии. В течение года холдинг "Алтайлес" установит памятные таблички с именами земляков-героев рядом с новыми деревьями.

Также "Алтайлес" отмечает, что в этом году массовых акций с участием общественности и ветеранов не будет. В трех городах – Барнауле, Рубцовске и Камне-на-Оби – посадками займутся только сотрудники "Алтайлеса" с представителями организаций-партнеров.

Еще 1 миллион деревьев посадят в ленточных и приобских борах. 218 гектаров леса озеленят новыми соснами и лиственницами.