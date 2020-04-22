Четверг, 23 Апрель, 00:23

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 77,04
€ 83,68
18°

57999 +5236
Обь
437см +8


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПасха-2020Пандемия коронавируса
Новости

Аналитики предупредили о возможном подорожании соли из-за коронавируса

, ИА "Амител"
Спрос на продукт значительно вырос
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Пандемия COVID-19 может привести к повышению цен на пищевую соль. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на опрошенных экспертов.

Как отмечает издание, спрос на соль вырос на 20% после рекомендации Минздрава промывать нос солевым раствором для профилактики заражения коронавирусом.

По мнению представителя Института конъюнктуры аграрного рынка Евгения Иванова, производители попытаются воспользоваться этим, чтобы поднять цены. При этом некоторые предприятия не готовы наращивать производство – для этого нужны крупные инвестиции.

Директор "Совэкона" Андрей Сизов заявил о сложностях в наращивании выпуска и отгрузки пищевой соли в Сибири и на Урале. При этом, по его мнению, продавцы все равно будут повышать цены, несмотря на то, что расходы на добычу не изменятся.

Ранее amic.ru сообщил, что на фоне пандемии в Алтайском крае поднялись цены на продукты питания. Больше всех выросла стоимость сахара – почти на 20%.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Пандемия коронавируса
Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

22.04.2020 23:15
krash

очередной вброс....забота о народе?
Типа гречкой и сральной бумагой запаслись...соли на складах много залежалось, надо вкинуть чтоб разобрали? Бредятина

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
23:58
Алтайский край получит дополнительные аппараты ИВЛ 0
23:12
Аналитики предупредили о возможном подорожании соли из-за коронавируса 1
22:41
В России не будут поверять счетчики до 2021 года 0
22:16
Барнаулец ограбил автомат с мягкими игрушками 1
21:39
Мантуров: Алтайскому краю стоит активнее закупать средства защиты от COVID-19 0
21:10
Соцсети: сотрудница алтайского Росреестра заразилась коронавирусом 1
20:46
Алтайский рудник продолжает работу, несмотря на массовое заражение COVID-19 0
20:20
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 24 0
20:07
Это не туберкулез. Алтайский Минздрав прокомментировал последние случаи COVID-19 0
19:42
Главную медсестру рубцовской ЦРБ осудят за взятки 0
19:11
Заболевший коронавирусом в алтайском селе оказался москвичом 2
18:54
Виктор Томенко может усилить ограничительные меры из-за COVID-19 в Алтайском крае 8
18:28
Учебный год в Республике Алтай из-за коронавируса закончится досрочно 3
18:23
СМИ: Анастасию Заворотнюк выписали из больницы. Врачи раскрыли ее диагноз 1
18:12
Предоставляем возможность. Налог для самозанятых Алтайского края введут с 1 июля 1
17:52
В Барнауле начали наносить новую дорожную разметку из термопластика 1
17:42
Барнаульские байкеры помогают самоизолированным пенсионерам 2
17:30
Пять аграрных предприятий Алтайского края вошли в список системообразующих 0
17:18
Полиция нашла 35 барнаульских детей, которые не самоизолировались 8
17:11
Барнаульской больнице подарили дезсредства для борьбы с коронавирусом 2
17:03
Барнаульцы нашли гранату у себя на огороде. Видео 0
16:54
Рубите, мужики. Алтайские депутаты встали на защиту государственных лесников 2
16:42
Не температурят. В Минздраве рассказали о состоянии шахтеров в обсерваторе Рубцовска 3
16:37
Бутылки не из космоса. В Минприроды рассказали, что необходимо для очистки Пивоварки 2
16:29
Бывший барнаульский учитель развращал мальчиков и снимал свои действия на камеру 2
16:16
Россияне стали нейтральнее относиться к представителям ЛГБТ-сообщества 10
16:06
Алтайские таможенники пресекли вывоз медицинских перчаток и антисептиков в Казахстан 5
15:55
Вице-губернатор Губин поспорил с депутатом о "ручных" алтайских общественниках 7
15:46
Любая помощь важна. Компании Барнаула передали продукты для алтайских врачей 8
15:38
Коронавирус пробрался еще в два района Алтайского края. Инфографика 2
15:30
Хуже не стало. Минприроды объяснило падение Алтайского края в экологическом рейтинге 0
15:19
Число заражений COVID-19 в России приблизилось к 58 тысячам 1
15:04
Сотрудники ФСБ предотвратили массовое убийство в одном из учебных заведений Тюмени 7
14:52
Распространение коронавируса в Сибири. Инфографика 2
14:32
В Алтайском крае создали единый реестр турагентств 0
14:23
Павел Дуров предсказал цивилизационный сдвиг из-за пандемии коронавируса 0
14:10
Покончить с эпопеей. Стало известно, когда на Алтае переработают опасные пестициды 1
13:58
Эксперт рассказала, как сдержать распространение коронавируса в России 19
13:47
Целый квартал продают под Барнаулом 2
13:36
800 ландшафтных пожаров произошло на Алтае с начала года. И часто из-за фермеров 0
13:24
Сотрудники Росгвардии оцепили здание рубцовской ЦРБ с больными из Змеиногорска 13
13:10
Алтайский край введет мораторий на курортный сбор на полгода 1
13:03
Избирательный подход: почему часть алтайских школьников не получают продуктовый набор 48
12:54
Рыбалка – да, охота – нет: министр рассказал, как COVID-19 повлиял на весенний сезон 5
12:45
В Барнауле вскоре появится первый настоящий небоскреб 56
12:36
Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса в России 13
12:21
Вячеслав Франк: барнаульцы недостаточно ответственно относятся к режиму самоизоляции 58
12:15
Алтайский бизнес и население задолжали за вывоз мусора почти 387 млн рублей 5
12:03
"Солидарность сильнее заразы". Первомайский митинг на Алтае пройдет в онлайн-формате 4
11:50
ООН: человечество может столкнуться с голодом "библейского" масштаба 5

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.