Аналитики предупредили о возможном подорожании соли из-за коронавируса

Пандемия COVID-19 может привести к повышению цен на пищевую соль. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на опрошенных экспертов.

Как отмечает издание, спрос на соль вырос на 20% после рекомендации Минздрава промывать нос солевым раствором для профилактики заражения коронавирусом.

По мнению представителя Института конъюнктуры аграрного рынка Евгения Иванова, производители попытаются воспользоваться этим, чтобы поднять цены. При этом некоторые предприятия не готовы наращивать производство – для этого нужны крупные инвестиции.

Директор "Совэкона" Андрей Сизов заявил о сложностях в наращивании выпуска и отгрузки пищевой соли в Сибири и на Урале. При этом, по его мнению, продавцы все равно будут повышать цены, несмотря на то, что расходы на добычу не изменятся.

Ранее amic.ru сообщил, что на фоне пандемии в Алтайском крае поднялись цены на продукты питания. Больше всех выросла стоимость сахара – почти на 20%.