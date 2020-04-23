Жительница Барнаула перевела почти 100 тысяч рублей заключенному для создания бизнеса

Жительница Барнаула влезла в долги, чтобы помочь заключенному под стражу знакомому по переписке организовать бизнес по продаже спирта в тюрьме, информирует пресс-служба МВД по Алтайскому краю.

Как рассказала 29-летняя горожанка, в соцсетях она познакомилась с мужчиной, который отбывает срок в другом городе. После знакомства он втерся к ней в доверие и начал выпрашивать деньги на личные нужды.

Со временем злоумышленник предложил виртуальной возлюбленной вложиться в бизнес по продаже спирта, однако для его открытия ему требовалась крупная сумма. Женщина согласилась помочь и заняла у знакомых и в микрофинансовых организациях 95 тысяч рублей. Когда мужчина снова попросил у нее денег, она заподозрила неладное и обратилась в полицию.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".