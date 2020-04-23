Жительница Барнаула перевела почти 100 тысяч рублей заключенному для создания бизнеса

Жительница Барнаула влезла в долги, чтобы помочь заключенному под стражу знакомому по переписке организовать бизнес по продаже спирта в тюрьме, информирует пресс-служба МВД по Алтайскому краю.
Как рассказала 29-летняя горожанка, в соцсетях она познакомилась с мужчиной, который отбывает срок в другом городе. После знакомства он втерся к ней в доверие и начал выпрашивать деньги на личные нужды.
Со временем злоумышленник предложил виртуальной возлюбленной вложиться в бизнес по продаже спирта, однако для его открытия ему требовалась крупная сумма. Женщина согласилась помочь и заняла у знакомых и в микрофинансовых организациях 95 тысяч рублей. Когда мужчина снова попросил у нее денег, она заподозрила неладное и обратилась в полицию.
Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".
Комментарии
"Опыт - сын ошибок трудных" ей в помощь. Надеюсь.
За образование платить надо. Урок оплачен. Расходимся.
Все бабы дуры и не потому что бабы, а потому что дуры! А вообще сколько женских судеб искалечил Вася Шукшин своей "Калиной красной".
А кому они ещё нужны, эти пухляши-заочницы?
Вобще, за открытие такого бизнеса ее еще и штрафануть нужно.
Привет, Алмазов! Ты правда в это веришь??? ))))))))
23.04.2020 09:00
Сермяжная правда
Ничего не понял, но было очень интересно.
23.04.2020 09:00
Сермяжная правда
Вы что думаете и правда, люди посмотрев фильм "Калина красная" по этому сюжету пошли?! А другие посмотрев "Красотка" вышли на панель, так? Дядя, вы дурак.