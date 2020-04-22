Алтайские таможенники пресекли вывоз медицинских перчаток и антисептиков в Казахстан

Алтайские таможенники совместно с пограничным управлением ФСБ пресекли попытку незаконного вывоза в Казахстан медицинских перчаток и дезинфицирующих средств. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

Пограничники остановили три грузовых автомобиля на границе Алтайского края и Казахстана. При осмотре в них нашли почти 24 тысячи медицинских перчаток, 240 килограммов дезинфицирующих средств в таблетках и 1860 килограммов – в канистрах.

У перевозчиков не было сопроводительных документов, по факту нарушения Алтайская таможня возбудила три административных дела о несоблюдении запретов и ограничений. Все товары изъяты.

Как уже сообщал amic.ru, 4 марта правительство России наложило запрет на вывоз из страны медицинских масок, перчаток и других средств защиты. Запрет будет длиться до 1 июня 2020 года и нужен для недопущения дефицита внутри страны.