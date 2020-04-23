Воры "короновались". Как мошенники наживаются на страхе людей перед пандемией

Пока многие добропорядочные россияне сидят в самоизоляции и не могут выйти на работу, мошенники продолжают "трудиться" в поте лица. Более того, пандемия коронавируса стала для них прекрасной возможностью придумать множество новых способов украсть чужие деньги. О том, как теперь преступники обманывают людей, как распознать уловку и можно ли вернуть украденное, amic.ru рассказали эксперты Центробанка России.

Мошенники примерили "корону"

Пандемия коронавируса стала для мошенников отличным поводом придумать новые способы, как запугать россиян и нажиться на их переживаниях, рассказала управляющий Отделением Барнаул Банка России Татьяна Винокурова.

"Сейчас мошенники пользуются ситуацией с коронавирусом, чтобы похищать деньги с банковских карт граждан. Появились различные новые схемы. Подобные случаи уже были и у нас в Алтайском крае. Преступники в конечном итоге захотят узнать полные данные вашей банковской карты и выведать пароль из СМС. Либо будут подталкивать вас к тому, чтобы вы сами перевели деньги на некий счет. Этого делать ни в коем случае нельзя", – предупредила Винокурова.

В ЦБ amic.ru рассказали об основных способах мошенничества, которые появились в период самоизоляции.

"Компенсация", за которую спасибо не скажут

Одна из самых популярных уловок мошенников – предложение несуществующих компенсаций. Еще до пандемии и полиция, и банки сообщали об обращениях жителей, которым предложили компенсировать убытки за приобретение лекарств в аптеке. Теперь же преступники предлагают россиянам возместить расходы на жизнь в самоизоляции. Сообщения приходят с аккаунта "Компенсационного Центра Возврата Невыплаченных Денежных Средств". Достаточно вбить название организации в поисковике, чтобы понять, что это мошенники.

Те же, кто "повелся" на заманчивое предложение и перешел по ссылке, попадают на сайт, внешне очень схожий с государственным. Там пользователю предлагается указать свои данные: ФИО, дату рождения, e-mail, номер телефона и последние четыре цифры номера карты. Заполнив анкету, вы обнаружите (о, чудо), что вам, оказывается, полагается солидная компенсация – сотни тысяч рублей. Только вот одна загвоздка – нужно оплатить услуги юриста. А уже на странице, где нужно произвести платеж, вас попросят указать еще и код безопасности, который есть на оборотной стороне карты. Естественно, никакой компенсации вам не выплатят. А данных, которые вы сами отправили мошенникам, хватит, чтобы снять деньги с вашей карты.

Точно по такой же схеме обманывают людей и мошенники, которые предлагают помощь в оформлении документов для отсрочки по кредитам, а для похищения данных используют все те же фишинговые сайты.

Помогите в разработке вакцины

Россияне стали получать на электронную почту письма от якобы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В них сообщается, что разработка лекарства от коронавируса идет полным ходом, но она очень дорогая, и каждый неравнодушный может поддержать ее рублем. Сделать это предлагается на сайте по ссылке. Конечно же, интернет-ресурс является фишинговым: это точная копия настоящего сайта, которую сделали мошенники. Далее схемы могут быть разными: вас или попросят заполнить анкету, указав свои ФИО, дату рождения, e-mail и номер телефона, или просто предложат перевести в фонд любую сумму, которую не жалко.

Если вы отправите через поддельный сайт хотя бы 1 рубль (для этого придется указать код безопасности), дальше мошенники смогут украсть остальное уже без вашей помощи.

Вакцина есть, налетай

Некоторые злоумышленники идут дальше и сообщают, что вакцину от COVID-19 уже придумали. Стоимость называют самую разную (от 5 тысяч рублей и до сотен тысяч: зависит от наглости), но во всех случаях оплатить лекарство от коронавируса предлагают банковской картой. Кроме того, мошенники могут продавать антисептики, защитные маски, перчатки и экспресс-тесты.

В полиции подчеркивают, что зачастую мошенники действительно могут вас не обмануть и даже выслать вам ваш товар (только не вакцину – ее еще не придумали). Вам покажется, что все в порядке: покупка-то оказалась удачной. Но вот преступники сохранят данные вашей карты и спустя время похитят оттуда деньги.

Вы нарушили карантин, платите штраф

Этот способ больше распространен в Москве, где сейчас действуют более жесткие ограничительные меры. Люди получают СМС с текстом, что они нарушили режим самоизоляции, о чем в полиции узнали по геолокации. При этом штраф (называют суммы от 4 тысяч рублей и до десятков тысяч) нужно оплатить в течение 24 часов. Те мошенники, что попроще, и вовсе предлагают перевести деньги на номер мобильного телефона или банковскую карту. Другие же используют фишинговые сайты, имитирующие официальные страницы силовых ведомств.

В сообщении помимо ссылок на статьи в законах и постановления ФСИН могут быть даже ваши ФИО. В ЦБ подчеркивают, что такую информацию злоумышленники вполне могут раздобыть на черном рынке и из соцсетей, а потому доверять подобным сообщениям не стоит. Специалисты банка напоминают, что составлять протоколы и выписывать штрафы могут только сотрудники правоохранительных органов. При этом ни один штраф нельзя заплатить, отправив деньги частному лицу.

Сейчас приедем и сделаем вам тест

Преступники также стали чаще звонить людям, представляясь сотрудниками поликлиник и других медучреждений.

Например, вам могут сообщить о том, что якобы вы контактировали с зараженным человеком и теперь вас нужно проверить на коронавирус. Правда, тест платный: по информации ЦБ, мошенники просят за "услугу" 5 тысяч рублей. Более того, деньги нужно отправить заранее. Конечно, делать анализ вам никто не приедет.

В Банке России подчеркнули, что никто не может обязать вас делать платный тест на COVID-19. Если вы действительно находитесь под подозрением, то анализы будут бесплатными.

Кроме того, аферисты могут также сообщить, что коронавирусом заболел ваш родственник. Якобы он находится в больнице и ему нужны дорогостоящие лекарства. Ни в коем случае не поддавайтесь панике и не следуйте инструкциям лжеврачей: сначала позвоните родственнику сами и узнайте, в чем дело.

Зачем новое, если работает старое?

В Алтайском крае новые способы мошенничества фиксируют редко, пояснили amic.ru в краевом ГУ МВД. "Коронавирусные" уловки преступников остаются единичными случаями в регионе, а жителей при этом обманывают на небольшие суммы: в пределах 300 рублей. Самый популярный из новых методов – продажа масок и антисептиков: после получения денег злоумышленники перестают выходить на связь.

В основном мошенники продолжают использовать старые и уже проверенные способы обмана людей, отметили в краевой полиции. Чаще всего жители региона получают сообщения "ваш сын (внук) совершил ДТП", "вам положена компенсация за ранее приобретенные некачественные лекарства или БАДы", "вы выиграли крупный денежный приз, за который надо заплатить налог". Еще один "традиционный" метод преступников: обманывать людей при онлайн-покупках. Для этого мошенники все так же создают фишинговые страницы или используют популярные сайты объявлений.

Кроме того, жителям Алтайского края продолжают поступать звонки от якобы сотрудников банка. В этом случае мошенник говорит, что служба безопасности заметила сомнительные операции с вашей банковской картой. Чтобы защитить деньги, вам предлагают продиктовать заветный код безопасности.

Жители Алтайского края все чаще попадаются на уловки злоумышленников и без всякой пандемии: только за январь 2020 года полицейские в крае зафиксировали 255 случаев мошенничества, что на 11% больше, чем в 2019 году. Всего же за первый квартал текущего года в регионе зарегистрировали 607 фактов мошенничества: на 30% больше прошлогодних показателей.

Рост числа преступлений связывают с тем, что жители все чаще делают выбор в пользу электронных средств оплаты. При этом далеко не каждый умеет отличать проверенные сайты от сомнительных и знает, какую информацию о своей карте можно передавать, а какую – нет.

Как себя обезопасить?

В ЦБ рекомендуют перепроверять любые сообщения, которые поступают вам от неизвестных контактов. Ни в коем случае нельзя переходить по непроверенным ссылкам. Если вам действительно поступило сообщение из полиции или больницы, лучше сами позвоните или зайдите на сайт организации и все уточните.

При этом персональные данные вашей банковской карты (в особенности CVV-код, который указан на оборотной стороне) нельзя передавать вообще никому. Даже сотрудник банка не имеет права спрашивать у вас эту информацию. А потому, если вас попросили их сообщить, можете сразу класть трубку – это мошенники.

А чтобы не лишиться денег при онлайн-покупках, специалисты ЦБ и полицейские рекомендуют завести для них отдельную карту и хранить там лишь небольшую сумму денег.

Можно ли вернуть деньги?

Тут все зависит от того, сообщали ли вы преступникам свои персональные данные. Если деньги украли без вашего ведома, то вернуть их будет значительно проще. Главное – обратиться в банк не позднее следующего дня после того, как с вашего счета списали средства. Вам нужно заблокировать карту и сообщить о краже. Если вы вовремя сообщили о преступлении и не передавали свои данные мошенникам, банк обязан вернуть вам деньги по закону. Чтобы выяснить, при каких обстоятельствах у вас похитили средства, в банке проведут служебное расследование (не дольше 30 дней).

Если же вы сами помогли преступникам обналичить ваши счета, разбираться с этим будет полиция. В алтайском ГУ МВД неоднократно подчеркивали, что дистанционные преступления раскрываются очень плохо: по данным на март 2020 года раскрываемость составила всего 18,7%. Это связано с тем, что в 95% подобных случаев мошенники действуют из других регионов. Полицейским приходится выезжать в командировки, чтобы вычислить и задержать злоумышленников.