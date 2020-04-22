Хуже не стало. Минприроды объяснило падение Алтайского края в экологическом рейтинге

Алтайский край сохранил все важные экологические показатели на высоком уровне, но "на пятки" ему наступают другие регионы. Поэтому с осени 2019 года Алтай лишь на четвертом месте в национальном экологическом рейтинге. Так объяснил ситуацию министр природных ресурсов и экологии края Владимир Попрядухин на пресс-конференции в среду, 22 апреля.

"Наши показатели остались на прежнем уровне, а где-то даже подтянулись. Дело в том, что среди регионов-лидеров с привлекательными экологическими условиями для проживания идет жесткая конкуренция. Белгородская область и Республика Алтай всегда подступали очень близко, и здесь нет ничего неожиданного", – сказал министр.

Например, минувшей зимой промышленно-экономический индекс подрос до 58 (было 52), в социально-экологическом – прибавил 1 балл (76 из 100).

Владимир Попрядухин напомнил, что регион стабильно в пятерке лидеров по стране, но постоянно балансирует от второй до четвертой позиции. Особенно активно соревноваться регионы начали, когда рейтинг включили в критерии оценки губернаторов.

"Поэтому расценивать перемещение на четвертую строку рейтинга из 85 регионов как серьезное падение – не стоит. Уровень экологической безопасности в Алтайском крае по-прежнему достаточно высок", – заверил чиновник.