"Политический" вице-губернатор Алтайского края Денис Губин считает несправедливыми упреки депутата регионального Заксобрания Александра Молотова относительно нового состава краевой Общественной палаты (ОПАК). Ранее эсер обменялся в соцсетях критическими замечаниями с единороссом Иваном Мордовиным по поводу будущих членов ОПАК. По мнению Молотова, власть отбирает только удобных ей кандидатов.
Всего в состав Общественной палаты входит 45 человек. По 15 представителей делегируют Алтайское Заксобрание и губернатор. Последняя треть утверждается избранными членами ОПАК из числа местных общественных объединений. Срок полномочий нынешнего созыва ОПАК истекает в июне. Ранее губернатор уже утвердил 15 человек, через неделю настанет очередь АКЗС.
Пиар или симулякр?
"Не так давно "политический" вице-губернатор Денис Губин анонсировал "перезагрузку" ОПАК, обещал сделать процедуру формирования ее нового созыва "более демократичной и открытой". И вот где это все обещанное? Где обещанные открытость и демократичность процедур, где новые лица реальных общественников и активистов? Ничего этого мы по факту так и не увидели – одни слова, не подкрепленные реальными делами..." – написал у себя на странице в "Одноклассниках" Молотов.
Замгубернатора Алтайского края в разговоре с amic.ru подчеркнул, что никогда не говорил о новых принципах формирования ОПАК; речь шла о том, чтобы сделать подход более открытым. "Собственно, что и было продемонстрировано. Не знаю, чем недоволен Молотов, может быть, ему пиара не хватает во время самоизоляции", – иронично добавил Губин.
Между тем справоросс полагает, что ОПАК – не более чем симулякр гражданского общества. В этом, кстати, его поддерживает известный оппозиционер, руководитель "Левого фронта" в Алтайском крае Юрий Красильников. Последний ранее собирался выдвинуть свою кандидатуру, но отказался от этой идеи.
"Мне почему-то кажется, что чиновники из политического блока краевого правительства твердят мантру о демократизации, обеспечении открытости, эффективности взаимодействия с гражданским обществом не потому, что они реально чувствуют необходимость всего этого, а исключительно потому, что в современных реалиях "так надо", этого сейчас требует Москва, за этим жестко следят федералы и т.п. Вот поэтому ничего у них толком и не получается – одни только пустые разговоры, которым скоро никто уже не будет верить", – констатирует Молотов.
Денис Губин категорически не согласен с тем, что власть обязана показывать списки кандидатов в члены ОПАК, при этом замгубернатора посоветовал своему оппоненту внимательно почитать закон о региональной Общественной палате:
"Открытость – это не значит ходить голым. Насколько знаю, господин Молотов воспользовался правом и подал кандидатуру по квоте от АКЗС. Так в чем тогда проявляется закрытость процедуры?"
Не путайте с парламентом
Добавим, накануне депутат АКЗС от Единой России Иван Мордовин назвал список из 15 человек (из заявленных 24 кандидатур), которые, по его мнению, имеют наибольшие шансы пройти в состав ОПАК по квоте от регионального парламента. Данный выбор раскритиковал эсер Молотов.
"Кто все эти люди?! Ничего не имею против них, но какое все они имеют отношение к Общественной палате края – органу, который должен выражать интересы гражданского общества региона, служить неким нравственным камертоном во взаимоотношениях между властью и жителями края, отстаивать наши права перед властными структурами… Большинство из них уже являются или ранее являлись членами ОПАК, но что они именно в этом качестве сделали для гражданского общества и отстаивания интересов жителей края, никому неизвестно. А где же реальные гражданские активисты, правозащитники?" – задает риторический вопрос депутат.
Денис Губин считает, что Молотов вольно или невольно в данном случае расширяет статус ОПАК, наделяя его несвойственными функциями.
"Камертон между обществом и властью – это депутат. Общественная палата – это профессиональные сообщества и социальные группы, это эксперты… Мордовин назвал тех, кого предложила партия, и еще не факт, что за них проголосуют. Ведь предстоит определиться по каждой кандидатуре в отдельности", – призвал не торопить события собеседник amic.ru.
Бодрый созыв
По мнению Губина, нынешняя полемика между депутатами в интернете вызвана длительной самоизоляцией, формирование же ОПАК стало просто поводом для споров: "Я понимаю, что им на "удаленке" сейчас тяжело, вот, видимо, и пытаются освоить новый формат общения – публичные дискуссии в соцсетях".
Политический вице-губернатор заметил, что новые члены ОПАК уже успели проявить себя, в частности было высказано несколько предложений, как оказать помощь наиболее пострадавшим от ситуации, связанной с коронавирусом. "Будет бодрый и активный созыв, старый состав также имел достаточно деятельную позицию", – сделал комплимент в адрес общественников замгубернатора.
Стоит отметить, что если ограничения в связи с коронавирусом не будут сняты, то последнюю треть состава ОПАК придется определять дистанционно, очного собрания проводиться не будет. Предположительно, фамилии всех 45 новых членов Палаты станут известны в начале лета.
Комментарии
Играйтесь, играйтесь, мужички.
"Кто такой Губин? Зачем он ? Откуда взялся? В каком регионе живет?"
До сих пор не ясно.
99% Процентов населения даже не подозревает, что у нас есть "политический вице-губернатор"
И команда специалистов, профессионалов, главной целью которых является забота о гражданах
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение о назначении Дениса Станиславовича Губина с 12 февраля 2019 года на государственную должность Алтайского края - заместителем Председателя Правительства Алтайского края.
Денис Губин имеет серьезный опыт работы в научных учреждениях и органах исполнительной власти Российской Федерации. Высшее образование он получил в Национальном институте имени Екатерины Великой (город Москва). Трудовую карьеру Денис Станиславович начал в 1987 году в Институте почвоведения и фотосинтеза Академии наук СССР, затем работал на географическом факультете Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова.
Денис Губин работал на руководящих постах в коммерческих и общественных организациях.
В период с 2009 по 2012 год работал в Администрации Президента Российской Федерации, занимал пост заместителя начальника департамента по работе с регионами Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в Управлении Президента Российской Федерации по внутренней политике.
В период с 2012 по 2014 год Денис Губин работал в аппарате Правительства Российской Федерации референтом Департамента Правительства Российской Федерации по формированию системы «Открытое Правительство».
С 2014 по 2016 год занимал должность заместителя директора Федерального государственного унитарного предприятия «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами».
С 2016 года по февраль 2019 года работал руководителем направления по взаимодействию с органами власти и общественными организациями в публичном акционерном обществе «Интер РАО ЕЭС».
Проходил службу в рядах Вооруженных сил. Женат, воспитывает двоих детей.
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22.04.2020 16:49
гость
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение о назначении Дениса Станиславовича Губина с 12 февраля 2019 года на государственную должность Алтайского края - заместителем Председателя Правительства Алтайского края.
Денис Губин имеет серьезный опыт работы в научных учреждениях и органах исполнительной власти Российской Федерации.
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Почему не написали о пике карьеры Дениса Губина, высшей должности, которую он занимал - помощник депутата Ирины Родниной.
22.04.2020 16:49
гость
. Высшее образование он получил в Национальном институте имени Екатерины Великой (город Москва).
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Что за учебное заведение? Кто-нибудь о нём слышал?