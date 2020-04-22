Среда, 22 Апрель, 17:24

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 76,26
€ 82,62
26°

57999 +5236
Обь
437см +8


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПасха-2020Пандемия коронавируса
Новости

Вице-губернатор Губин поспорил с депутатом о "ручных" алтайских общественниках

, ИА "Амител"
Ранее оппозиция заявляла, что шансы пройти в состав совещательного органа есть только у лояльно настроенных к власти

"Политический" вице-губернатор Алтайского края Денис Губин считает несправедливыми упреки депутата регионального Заксобрания Александра Молотова относительно нового состава краевой Общественной палаты (ОПАК). Ранее эсер обменялся в соцсетях критическими замечаниями с единороссом Иваном Мордовиным по поводу будущих членов ОПАК. По мнению Молотова, власть отбирает только удобных ей кандидатов.

Всего в состав Общественной палаты входит 45 человек. По 15 представителей делегируют Алтайское Заксобрание и губернатор. Последняя треть утверждается избранными членами ОПАК из числа местных общественных объединений. Срок полномочий нынешнего созыва ОПАК истекает в июне. Ранее губернатор уже утвердил 15 человек, через неделю настанет очередь АКЗС.

Пиар или симулякр?

"Не так давно "политический" вице-губернатор Денис Губин анонсировал "перезагрузку" ОПАК, обещал сделать процедуру формирования ее нового созыва "более демократичной и открытой". И вот где это все обещанное? Где обещанные открытость и демократичность процедур, где новые лица реальных общественников и активистов? Ничего этого мы по факту так и не увидели – одни слова, не подкрепленные реальными делами..." – написал у себя на странице в "Одноклассниках" Молотов.

Замгубернатора Алтайского края в разговоре с amic.ru подчеркнул, что никогда не говорил о новых принципах формирования ОПАК; речь шла о том, чтобы сделать подход более открытым. "Собственно, что и было продемонстрировано. Не знаю, чем недоволен Молотов, может быть, ему пиара не хватает во время самоизоляции", – иронично добавил Губин.

Между тем справоросс полагает, что ОПАК – не более чем симулякр гражданского общества. В этом, кстати, его поддерживает известный оппозиционер, руководитель "Левого фронта" в Алтайском крае Юрий Красильников. Последний ранее собирался выдвинуть свою кандидатуру, но отказался от этой идеи.

"Мне почему-то кажется, что чиновники из политического блока краевого правительства твердят мантру о демократизации, обеспечении открытости, эффективности взаимодействия с гражданским обществом не потому, что они реально чувствуют необходимость всего этого, а исключительно потому, что в современных реалиях "так надо", этого сейчас требует Москва, за этим жестко следят федералы и т.п. Вот поэтому ничего у них толком и не получается – одни только пустые разговоры, которым скоро никто уже не будет верить", – констатирует Молотов.

Денис Губин категорически не согласен с тем, что власть обязана показывать списки кандидатов в члены ОПАК, при этом замгубернатора посоветовал своему оппоненту внимательно почитать закон о региональной Общественной палате:

"Открытость – это не значит ходить голым. Насколько знаю, господин Молотов воспользовался правом и подал кандидатуру по квоте от АКЗС. Так в чем тогда проявляется закрытость процедуры?"

Не путайте с парламентом

Добавим, накануне депутат АКЗС от Единой России Иван Мордовин назвал список из 15 человек (из заявленных 24 кандидатур), которые, по его мнению, имеют наибольшие шансы пройти в состав ОПАК по квоте от регионального парламента. Данный выбор раскритиковал эсер Молотов.

"Кто все эти люди?! Ничего не имею против них, но какое все они имеют отношение к Общественной палате края – органу, который должен выражать интересы гражданского общества региона, служить неким нравственным камертоном во взаимоотношениях между властью и жителями края, отстаивать наши права перед властными структурами… Большинство из них уже являются или ранее являлись членами ОПАК, но что они именно в этом качестве сделали для гражданского общества и отстаивания интересов жителей края, никому неизвестно. А где же реальные гражданские активисты, правозащитники?" – задает риторический вопрос депутат.

Денис Губин считает, что Молотов вольно или невольно в данном случае расширяет статус ОПАК, наделяя его несвойственными функциями.

"Камертон между обществом и властью – это депутат. Общественная палата – это профессиональные сообщества и социальные группы, это эксперты… Мордовин назвал тех, кого предложила партия, и еще не факт, что за них проголосуют. Ведь предстоит определиться по каждой кандидатуре в отдельности", – призвал не торопить события собеседник amic.ru.

Бодрый созыв

По мнению Губина, нынешняя полемика между депутатами в интернете вызвана длительной самоизоляцией, формирование же ОПАК стало просто поводом для споров: "Я понимаю, что им на "удаленке" сейчас тяжело, вот, видимо, и пытаются освоить новый формат общения – публичные дискуссии в соцсетях".

Политический вице-губернатор заметил, что новые члены ОПАК уже успели проявить себя, в частности было высказано несколько предложений, как оказать помощь наиболее пострадавшим от ситуации, связанной с коронавирусом. "Будет бодрый и активный созыв, старый состав также имел достаточно деятельную позицию", – сделал комплимент в адрес общественников замгубернатора.

Стоит отметить, что если ограничения в связи с коронавирусом не будут сняты, то последнюю треть состава ОПАК придется определять дистанционно, очного собрания проводиться не будет. Предположительно, фамилии всех 45 новых членов Палаты станут известны в начале лета.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

22.04.2020 16:07
- гость -

Играйтесь, играйтесь, мужички.

22.04.2020 16:09
- гость -

"Кто такой Губин? Зачем он ? Откуда взялся? В каком регионе живет?"
До сих пор не ясно.

22.04.2020 16:31
iOne

99% Процентов населения даже не подозревает, что у нас есть "политический вице-губернатор"
И команда специалистов, профессионалов, главной целью которых является забота о гражданах

22.04.2020 16:49
гость

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение о назначении Дениса Станиславовича Губина с 12 февраля 2019 года на государственную должность Алтайского края - заместителем Председателя Правительства Алтайского края.

Денис Губин имеет серьезный опыт работы в научных учреждениях и органах исполнительной власти Российской Федерации. Высшее образование он получил в Национальном институте имени Екатерины Великой (город Москва). Трудовую карьеру Денис Станиславович начал в 1987 году в Институте почвоведения и фотосинтеза Академии наук СССР, затем работал на географическом факультете Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова.

Денис Губин работал на руководящих постах в коммерческих и общественных организациях.

В период с 2009 по 2012 год работал в Администрации Президента Российской Федерации, занимал пост заместителя начальника департамента по работе с регионами Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в Управлении Президента Российской Федерации по внутренней политике.

В период с 2012 по 2014 год Денис Губин работал в аппарате Правительства Российской Федерации референтом Департамента Правительства Российской Федерации по формированию системы «Открытое Правительство».

С 2014 по 2016 год занимал должность заместителя директора Федерального государственного унитарного предприятия «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами».

С 2016 года по февраль 2019 года работал руководителем направления по взаимодействию с органами власти и общественными организациями в публичном акционерном обществе «Интер РАО ЕЭС».

Проходил службу в рядах Вооруженных сил. Женат, воспитывает двоих детей.
----При цитировании ссылка на Официальный сайт Алтайского края обязательна

22.04.2020 17:02
- гость -

22.04.2020 16:49
гость
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение о назначении Дениса Станиславовича Губина с 12 февраля 2019 года на государственную должность Алтайского края - заместителем Председателя Правительства Алтайского края.

Денис Губин имеет серьезный опыт работы в научных учреждениях и органах исполнительной власти Российской Федерации.
-----------------------
Почему не написали о пике карьеры Дениса Губина, высшей должности, которую он занимал - помощник депутата Ирины Родниной.

22.04.2020 17:04
- гость -

22.04.2020 16:49
гость
. Высшее образование он получил в Национальном институте имени Екатерины Великой (город Москва).
-----------
Что за учебное заведение? Кто-нибудь о нём слышал?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
17:18
Полиция нашла 35 барнаульских детей, которые не самоизолировались 0
17:11
Барнаульской больнице подарили дезсредства для борьбы с коронавирусом 0
17:03
Барнаульцы нашли гранату у себя на огороде. Видео 0
16:54
Рубите, мужики. Алтайские депутаты встали на защиту государственных лесников 1
16:42
Не температурят. В Минздраве рассказали о состоянии шахтеров в обсерваторе Рубцовска 1
16:37
Бутылки не из космоса. В Минприроды рассказали, что необходимо для очистки Пивоварки 1
16:29
Бывший барнаульский учитель развращал мальчиков и снимал свои действия на камеру 2
16:16
Россияне стали нейтральнее относиться к представителям ЛГБТ-сообщества 7
16:06
Алтайские таможенники пресекли вывоз медицинских перчаток и антисептиков в Казахстан 5
15:55
Вице-губернатор Губин поспорил с депутатом о "ручных" алтайских общественниках 6
15:46
Любая помощь важна. Компании Барнаула передали продукты для алтайских врачей 8
15:38
Коронавирус пробрался еще в два района Алтайского края. Инфографика 0
15:30
Хуже не стало. Минприроды объяснило падение Алтайского края в экологическом рейтинге 0
15:19
Число заражений COVID-19 в России приблизилось к 58 тысячам 0
15:04
Сотрудники ФСБ предотвратили массовое убийство в одном из учебных заведений Тюмени 7
14:52
Распространение коронавируса в Сибири. Инфографика 2
14:32
В Алтайском крае создали единый реестр турагентств 0
14:23
Павел Дуров предсказал цивилизационный сдвиг из-за пандемии коронавируса 0
14:10
Покончить с эпопеей. Стало известно, когда на Алтае переработают опасные пестициды 1
13:58
Эксперт рассказала, как сдержать распространение коронавируса в России 13
13:47
Целый квартал продают под Барнаулом 2
13:36
800 ландшафтных пожаров произошло на Алтае с начала года. И часто из-за фермеров 0
13:24
Сотрудники Росгвардии оцепили здание рубцовской ЦРБ с больными из Змеиногорска 9
13:10
Алтайский край введет мораторий на курортный сбор на полгода 1
13:03
Избирательный подход: почему часть алтайских школьников не получают продуктовый набор 45
12:54
Рыбалка – да, охота – нет: министр рассказал, как COVID-19 повлиял на весенний сезон 5
12:45
В Барнауле вскоре появится первый настоящий небоскреб 53
12:36
Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса в России 12
12:21
Вячеслав Франк: барнаульцы недостаточно ответственно относятся к режиму самоизоляции 55
12:15
Алтайский бизнес и население задолжали за вывоз мусора почти 387 млн рублей 5
12:03
"Солидарность сильнее заразы". Первомайский митинг на Алтае пройдет в онлайн-формате 3
11:50
ООН: человечество может столкнуться с голодом "библейского" масштаба 5
11:38
Автобусы для садоводов в Барнауле начнут ходить с 25 апреля 11
11:27
Вирусологи назвали самый вероятный путь заражения COVID-19 6
11:16
Ехал с вахты на автобусе: стало известно, как заразился COVID-19 житель села Родино 5
11:02
Более двух миллионов россиян получат бесплатные продуктовые наборы 2
10:58
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае 20
10:49
Российские фармкомпании готовятся прекратить выпуск жизненно важных лекарств 5
10:37
Названа причина крупного пожара в Барнауле 5
10:25
Эксперты рассказали, сколько денег берут в кредит жители Алтайского края 0
10:14
Ученый рассказал о главной психологической проблеме в самоизоляции 0
10:03
"Если бы не эта вакханалия". Почему льготная ипотека под 6,5% хороша, но не ко времени 11
09:50
Еще четверо человек вылечились от коронавируса в Алтайском крае 4
09:44
Греф считает, что не стоит раздавать деньги всем и каждому в период пандемии 41
09:21
ВОЗ прокомментировала версию о создании коронавируса в лаборатории 10
09:10
Скидка с каждого литра: где выгодно заправить машину в Барнауле 4
08:46
Еще 16 человек взяли под наблюдение из-за COVID-19 в Республике Алтай 0
08:33
В МЧС рассказали, как родителям организовать день ребенка на самоизоляции 2
08:20
Бывшего сотрудника алтайской ГИБДД обвиняют в получении взятки дровами 0
08:02
Кадыров побрился налысо в ответ на просьбу открыть парикмахерские 26
07:51
Пользователи соцсетей рассказали, что сделают сразу после окончания самоизоляции 1
07:38
А был ли заговор? Алтайские эксперты о том, почему COVID-19 "нокаутировал" весь мир 15
07:29
"Я хочу тебя унизить". Василий Уткин вызвал на рэп-баттл Владимира Соловьева 55
07:15
Виртуальный товар, впервые ушедший в минус: эксперты об отрицательных ценах на нефть 2
07:02
Союз туриндустрии: в Барнауле турагентства не перестают платить сотрудникам в кризис 5
06:53
Обладательница самых красивых ягодиц в мире показала свои тренировки на карантине 6
06:42
Ковальски, Шкипер? В ЮАР на пустых улицах заметили гуляющих пингвинов 0
06:30
Какого числа Родительский день в 2020 году и что нельзя делать на кладбище 3

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.