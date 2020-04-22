В Барнауле начали наносить новую дорожную разметку из термопластика

На дорогах Барнаула приступили к нанесению дорожной разметки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Нанесением занимается ООО "Транссвет". Общий объем работ составит 65 тысяч квадратных метров, а из бюджета города на это выделили почти 23 миллиона рублей.

По словам начальника отдела организации дорожного движения комитета по транспорту Барнаула Валерия Ведяшкина, на главных магистралях города будут использовать термопластик. Такая разметка сохраняется от шести месяцев до года.

На данный момент подрядчик заканчивает работы на Ленина и Аванесова, после чего перейдет на проспекты Строителей, Социалистический и Красноармейский.

Ранее amic.ru сообщил, что в 2020 году на текущий ремонт дорог направлено почти 67 миллионов рублей, восстановить собираются 72 тысячи квадратных метров полотна. Финансирование по проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) будет намного масштабнее. В общей сложности на его реализацию потратят 1 млрд рублей, из них 666 млн рублей из федерального бюджета, 223,7 млн из городского и 157 млн из краевого. Все работы планируют завершить до 1 октября.