Бывший барнаульский учитель развращал мальчиков и снимал свои действия на камеру

39-летнего жителя Барнаула обвиняют сразу в нескольких преступлениях за совращение учащихся школы, пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Расследование показало, что мужчина в период с 2015 по 2018 год в здании школы, а также в своем доме совершал действия сексуального характера в отношении шестерых 11-12-летних мальчиков, снимая все это на фото- и видеокамеру.

В ходе разбирательства подозреваемый признал свою вину в полном объеме. Комплексная экспертиза выявила у него признаки педофилии.

Суд признал мужчину виновным по трем статьям УК РФ, связанным с совращением малолетних и изготовлением детской порнографии, и приговорил его к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.