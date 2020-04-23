Wildberries и бесплатная сертификация: как помогают предпринимателям на Алтае

В сложных условиях оказались сегодня многие предприниматели, в том числе и Алтайского края. Чтобы им помочь, государство разрабатывает и вводит меры поддержки, старается минимизировать экономические потери. Какая помощь алтайским бизнесменам оказывается сейчас, рассказала в программе "Тема дня" на радио "Эхо Москвы" руководитель центра поддержки предпринимателей Алтайского фонда МСП Ирина Черепанова.

– Какие важные меры по поддержке предпринимателей появились в Алтайском крае?

– Мы запустили пакет антикризисных мер для предпринимателей. Они позволяют сэкономить расходы, помогают дальше развивать предприятие и продвигать свой бизнес. Из наиболее популярных мер поддержки – это бесплатная сертификация. Мы оплачиваем сертификацию продукции, товаров, оборудования. Сертификация обязательна на основе законодательства Российской Федерации.

– Хотелось бы поговорить об этой мере поддержки подробнее. Насколько известно, раньше сертификация происходила на условиях софинансирования фонда МСП и самого предпринимателя. И это здорово, что сейчас эта услуга совершенно бесплатна. Для чего бизнесу нужна сертификация?

– В первую очередь сертификация необходима для того, чтобы предприниматель мог дальше продавать производимый товар. Она необходима для подтверждения качества и безопасности продукции. Не будут покупать фитопродукцию, технику, оборудование, если эти товары не сертифицированы. Производитель не сможет поставлять продукт в торговые сети, отправлять в другие регионы. На основе законодательства Российской Федерации сертификация определенного перечня товаров является обязательной. Также мы идем навстречу предпринимателям и сертифицируем те товары, которые в перечень обязательных не входят. Это называется добровольная сертификация. Если в прошлом году мы до 100 тысяч рублей оплачивали сертификацию, то в этом году мы значительно подняли планку и по некоторым компаниям размер нашей поддержки составляет до 700 тысяч. Это по некоторым видам продукции с товарами достаточно дорогой сертификацией.

– Какова стоимость сертификации?

– Здесь нужно смотреть товары определенной группы. Допустим, сертификация меда стоит около 15 тысяч рублей. Бывает несколько линеек, групп товаров, в которые предприниматель подает на сертификацию, здесь может быть от пяти до семи позиций сертификации сыра, например. Соответственно, здесь она может составлять до 200 тысяч рублей. Если сертификация оборудования, то там может сумма доходить и до двух миллионов рублей. Но мы тут не можем в полном объеме оплатить ее, а лишь 700 тысяч рублей.

– Куда обратиться?

– Подать заявку на поддержку можно подать на сайте мойбизнес22.рф или позвонить по телефону 8-800-222-83-22. На самом деле мы уже завершили прием заявок, их уже более 50. Сейчас все на стадии рассмотрения. Но думаю, что в дальнейшем, возможно, повторим.

– Насколько известно, в прошлом году вы помогли чуть более 30 компаниям с сертификацией, а в этом году больше?

– Да, в прошлом году было 36 компаний, соответственно, в этом году мы увеличили и количество компаний, и объем средств более чем в два раза.

– Среди каких отраслей эта услуга пользуется сейчас наибольшей популярностью?

– Совершенно разные отрасли. Производство продуктов питания, фитопродукция, сертификация детской одежды, маски, защитные средства и, конечно, дорогостоящее оборудование. Абсолютно разные отрасли, здесь, наверное, даже нет ограничений.

– Маски тоже подлежат сертификации, и такой сертификат, скорее всего, поможете получить?

– Да, мы уже одобрили часть таких заявок.

– Какие еще заявки одобрены?

– Одобрены заявки по сертификации меда, детских товаров, на самом деле много заявок.

– Подробности можно уточнить на сайте мойбизнес22.рф. Возможно, что эта акция будет продолжена?

– Мы будем смотреть по заявкам, по средствам. Если останется финансирование, то акция продолжится.

– Из каких элементов состоит сертификация продукции, и на каком этапе вы помогаете, помимо финансирования предприятия.

– Здесь мы выстраиваем взаимодействие с нашими контрагентами – сертифицирующими органами. Работаем либо с теми, с кем хочет сотрудничать предприниматель, либо самостоятельно находим организацию, которая сможет сертифицировать тот или иной товар. Выстраиваем с ними коммуникацию, а дальше они работают напрямую с бизнесменом. Если необходимо, выезжают на предприятие, проверяют соответствие всем стандартам, всех производственных процессов. Предприниматель отправляет сертифицирующим органам образцы продукции. Если возникают сложности в коммуникации, то подключаемся мы.

– Сертификат гарантирует, что алтайское предприятие производит качественную продукцию, ту, что рекомендуется к продаже в России. Есть ли экспортеры за границу среди ваших клиентов?

– Мы оплачиваем сертификацию на территории Российской Федерации. У нас есть центр поддержки экспорта, который предоставляет услугу по международной сертификации. Она более дорогостоящая. Такая мера поддержки есть, подробности у нас на сайте мойбизнес22.рф.

– Многие выходят в онлайн, так как нет возможности взаимодействовать с покупателем очно. Насколько известно, вы помогаете нашему бизнесу выйти на торговые площадки. Есть ли такая возможность?

– Сейчас у нас есть услуга по размещению на электронных торговых площадках. Речь идет о возможности предпринимателю расширять рынок сбыта, о помощи в закупках по 44 и 123 Федеральным законам. В эту услугу входит обучение предпринимателя в школе поставщиков, где он учится, как участвовать в закупках. Далее мы оплачиваем регистрацию электронной подписи, а потом, в течение месяца, предприниматель участвует в этих закупках при сопровождении сотрудников в рамках нашей меры поддержки.

– То есть тем, кто хотел заняться государственными закупками, как раз пришло время и обучение пройти бесплатно, и регистрацию на этих площадках? Расскажите, пожалуйста, насколько долгое и объемное обучение, кто проводит?

– Обучение проводит наш подрядчик – компания "Юрком" – совместно с "РТС-тендер". Оно проходит четыре дня и теперь в онлайн-формате. Это практическое обучение, где специалисты показывают и рассказывают поэтапные действия.

– Каков интерес среди наших алтайских предпринимателей? Есть ли уже заявки на такое обучение?

– Да, сейчас большой интерес ко всем услугам. Уже поступило более 20 заявок от предпринимателей разных отраслей: и продукты питания, и услуги, и торговля. Заявки на обучение мы еще принимаем.

– То есть если организация хочет заняться государственными закупками, то можно выйти на сайт мойбизнес22.рф и подать заявку? Потом пройти обучение, зарегистрироваться на соответствующих сайтах и начать торги, расширять свои рынки сбыта?

– Да, совершенно верно. Еще мы планируем расширять работу по участию на электронных торговых площадках, планируем запустить линию поддержки выхода на Маркетплейс, такие как Wildberries. На 14 мая у нас запланирован бесплатный вебинар для предпринимателей от сотрудников Wildberries. Можно будет принять участие и начать переходить на онлайн-торговлю.

– Вся подробная информация будет опубликована на сайте мойбизнес22.рф. Какие еще важные возможности для бизнеса вы сейчас предлагаете?

– Еще мы запустили прием заявок на разработку сайтов. В прошлом году эта услуга была популярной, и мы решили продолжить ее в этом году. Мы полностью оплачиваем разработку сайта для компании. Речь идет о лендинге, одностраничном сайте. Наши подрядчики, которые будут этим заниматься, индивидуально подходят к маркетингу и дизайну, опираясь на профиль компании. Сегодня уже поступило более 50 заявок. Их мы еще принимаем – также на сайте мойбизнес22.рф. В прошлом году, например, мы делали небольшие интернет-магазины, и в этом году это тоже возможно.

– Какие еще есть варианты развития в такое непростое время?

– Мы запустили две услуги по направлению защиты интеллектуальной собственности. Оплачиваем патентование разработок и изобретений, а также регистрацию товарного знака – логотип, название. И по регистрации товарного знака мы не ограничиваемся, то есть в одном сегменте мы можем рассмотреть регистрацию нескольких товарных знаков для одной компании.

– Сколько стоит патентование и регистрация товарного знака?

– Во-первых, надо смотреть на изобретение, которое будем патентовать. Сумму сложно сказать, так как каждый случай индивидуален. Где-то от 20 до 70 тысяч рублей. Что касается регистрации товарного знака, то это не настолько дорого, порядка 15 тысяч рублей. Если несколько позиций, возможно, это будет дешевле.

– Софинансирование предусмотрено со стороны предпринимателя?

– Софинансирование не предусмотрено, но для регистрации патента и для регистрации товарного знака необходима государственная пошлина. Мы не можем из одного бюджета оплатить в другой, соответственно, ее обязан оплачивать сам предприниматель. Это такие расходы, которые ему придется нести в любом случае. Заявки на эту услугу мы принимаем до конца недели на сайте мойбизнес22.рф.

– Может, еще о каких-то возможностях расскажете, которые появились сейчас?

– Не могу не сказать об образовательных программах. Ранее мы проводили очень много обучающих мероприятий очно, но сейчас переходим на онлайн-формат. Например, уже стартовал федеральный онлайн-марафон по поддержке предпринимательства "Делай". Этот марафон запустила федеральная компания и наш партнер "Деловая среда". Он ориентирован на всю Россию, состоит из 12 вебинаров, которые проходят два раза в неделю.

Ценность этого марафона в том, что его будут проводить лидеры бизнеса, известные предприниматели, которые смогут поделиться своим опытом, возможностями и видением будущего. Будут затронуты востребованные и актуальные сейчас темы о том, как трансформировать свою бизнес-модель, оптимизировать нишу своей деятельности в кризисной ситуации, как работать с командой, как работать со стрессом. То есть основные составляющие всех бизнес-процессов, которые необходимо сейчас перестроить предпринимателю.

– А давайте назовем спикеров.

– Действующие бизнесмены Владимир Волошин, Григорий Аветов, Александр Левитас, Ксения Ульянова, Екатерина Уколова, Алексей Четвергов, Александра Черкас. Также Николай Смирнов, который недавно очно обучал у нас предпринимателей интернет-продвижению. Еще среди спикеров Владимир Малинович, Светлана Повельчук и другие. Программа будет еще корректироваться в процессе. Марафон будет проходить до 21 мая.

– Серьезная программа. "Деловая среда" отличается тем, что программы у них полезные и насыщенные, алтайские предприниматели уже участвовали в них, так?

– Да, их программы очень популярны. Образовательный контент, которые они дают, очень нравится бизнесу. Я надеюсь, что и онлайн-обучение тоже будет популярным.

– Много ли алтайских предпринимателей зарегистрировалось на участие в этом марафоне?

– Зарегистрировалось достаточно много, будем смотреть сколько подключатся к этому марафону в реальности. Я думаю, что порядка 300 человек будут учиться.

– Есть ли еще возможность присоединиться к марафону?

– Да, конечно. Можно регистрироваться на сайте мойбизнес22.рф даже в процессе обучения. После регистрации на почту приходит ссылка на обучение.

– Это бесплатно?

– Да, это обучение совершенно бесплатно, как и предыдущие меры поддержки.

– Что касается обучения, планируете ли еще какие-то важные моменты?

– Еще планируем запустить серию вебинаров, тоже совместно с "Деловой средой". Будут проходить по одному вебинару в неделю по антикризисной тематике. Здесь затронем и продажи, и работу с командой, управление стрессом, возможности перевода сотрудников на удаленную работу. Хотя часть предпринимателей перевели свою команду в онлайн-режим, но многие еще испытывают некоторые сложности. Также здесь будет тема "Ведение финансов и продвижение компании в кризисной ситуации". Именно на основных блоках мы сосредоточимся в каждом отдельном вебинаре.

– Как сейчас работает центр "Мой бизнес" в условиях самоизоляции, пандемии коронавируса?

– На данный момент центр работает удаленно, но активно. Работает горячая линия: 8 800 222 83 22, где наши сотрудники консультируют предпринимателей по всем вопросам. Заявки на все услуги мы принимаем тоже дистанционно. Наша работа не останавливается.

– А можете сказать, стало ли больше обращений и заявок за последние месяцы?

– Да, их стало больше. На горячую линию увеличилось количество обращений в два-три раза. Число заявок на наши услуги, о которых мы говорили ранее, также выросло в разы. Сейчас предприниматели очень активно интересуются услугами, и мы этому рады.

– А есть самый популярный вопрос, который задают предприниматели?

– Сейчас много вопросов у предпринимателей "а как жить дальше?", на который нам сложно ответить. Но мы стараемся поддержать их нашими мерами поддержки, помочь им сократить какие-то расходы, помочь с продвижением. Конечно, много вопросов по кредитованию и мерах поддержки, как региональным, так и федеральным. Задают вопросы кому можно работать, а кому нет в условиях пандемии.

– Еще раз напомним телефон горячей линии?

– Да, конечно. Горячая линия 8-800-222-83-22, а также можно задать вопрос на сайте мойбизнес22.рф.

Алтайский фонд МСП

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