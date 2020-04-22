Рубите, мужики. Алтайские депутаты встали на защиту государственных лесников

Парламент Алтайского края предлагает сохранить за краевыми учреждениями право рубить спелый и перестойный лес, продавать его, а вырученные средства использовать для охраны и лесовоспроизводства. Для этого АКЗС направляет проект закона с правками в Лесной кодекс, сообщает пресс-служба Заксобрания.

Лишают права рубить

В Алтайском крае таких бюджетных учреждений всего два – "Алтайлес" (не путать с коммерческим холдингом "Алтайлес") и "Боровлянский лесхоз". Они охраняют, защищают и восстанавливают лес, который не передан в аренду коммерческим компаниям, – всего около 2,25 млн га.

Как пояснили amic.ru в краевом Минприроды, сейчас по закону эти две бюджетные организации имеют право рубить лес и продавать его. А в АКЗС уточнили, что такое право закреплено в краевом законе, а не в федеральном. И в мае эту норму закона придется отменить из-за постановления Верховного суда.

Алтайским КАУ нужно разрешить и дальше заготавливать древесину, а вырученные от продажи деньги направлять на выполнение возложенных на них обязанностей, заявляет заместитель председателя АКЗС Сергей Серов. И чтобы это сделать, нужно внести изменения в Лесной кодекс.

Денег не хватает катастрофически

Дело в том, что эти две организации финансирует только бюджет, а потому денег все время не хватает.

"В 2019 году на покрытие всех расходов по охране и защите леса необходимо было 286 млн рублей. Из федерального бюджета был выделен только 91 млн (32%). В 2020 году нужно 298 млн рублей, в федеральные субвенции запланированы только на 108 млн (36%)", – пояснил вице-спикер.

Кроме того, в 2019 году регион получил почти в два раза меньше денег на лесовосстановление – 36 млн рублей. А в 2020 краю перечислят 47 млн из необходимых 62 млн. Изнашивается техника, происходит кадровая текучка. В случае лишения КАУ права рубить лес, денег на его же защиту станет еще меньше.

В Минприроды подчеркнули, что речь именно о спелых и перестойных деревьях. Тех, что уже выделяют меньше кислорода, усыхают, загораживают свет более молодым деревьям и первыми загораются во время лесного пожара.