Барнаульской больнице подарили дезсредства для борьбы с коронавирусом

Депутат парламента Алтайского края, единоросс Дмитрий Аганов и барнаульское предприятие "Оксиб" привезли несколько коробок дезинфицирующего средства в горбольницу № 5. Здесь занимаются лечением зараженных коронавирусом.

"Мы с партнерами уже не первый раз оказываем помощь медучреждениям, ранее помогали волонтерскому штабу. Если есть возможность внести свой личный вклад в борьбу с коронавирусом, поддержку тех, кто этим занимается, то это необходимо делать. Призываю и других поступать аналогичным образом", – цитирует Аганова пресс-служба партии "Единая Россия".

Соучредитель ООО "Оксиб" Оксана Старцева добавила, что компания является одним из немногих производителей дезинфицирующих средств в Алтайском крае. И помогает не только больницам, но и жителям.

Сейчас в регионе лечат от вируса в барнаульских больницах № 5 и № 11, Центре охраны материнства и детства, горбольнице № 2 Бийска и Рубцовской ЦРБ. По данным на 22 апреля, в регионе 136 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.