Предоставляем возможность. Налог для самозанятых Алтайского края введут с 1 июля

Новый режим налогообложения для самозанятых начнет действовать в регионе с 1 июля. Эту дату власти анонсировали еще в марте, но в законе он будет прописан только после апрельской сессии краевого парламента. Документ о введении налога на профессиональный доход внес глава региона Виктор Томенко, сообщает пресс-служба АКЗС.

"Сегодня многие самозанятые говорят о том, что если бы у них была возможность вести свою профессиональную деятельность на легитимной основе, они могли бы получить поддержку государства. Законопроект такую возможность предоставляет", – рассказал в эфире краевого радио председатель Заксобрания Александр Романенко.

Ставка этого налогового режима (налог на самозанятых, как его часто называют) составит 4%. Воспользоваться им смогут физические лица, в том числе и те, кто работает по гражданско-правовым договорам. Главное – чтобы годовой доход не превышал 2,4 млн рублей (сюда входит и доход от использования имущества), не иметь в штате работников и самому не быть работником. Переход на режим добровольный.

Основная задача налога на для самозанятых – вывести из тени мелких предпринимателей: домашних кондитеров, таксистов-частников, парикмахеров, лешмейкеров, фотографов, репетиторов.

Как недавно заявил начальник управления по предпринимательству Алтайского края Александр Евстигнеев, будь у них сейчас этот официальных статус, можно было бы рассчитывать на поддержку власти во время пандемии коронавируса.