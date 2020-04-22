Учебный год в Республике Алтай из-за коронавируса закончится досрочно

В школах Республики Алтай из-за пандемии COVID-19 учебный год в этом году закончится почти на месяц раньше. Ученики с 1 по 8 класс закончат обучаться 30 апреля, 9-10 классов — 23 мая, а 11 классов — 7 июня. Информация об этом появилась на личной странице в Instagram главы минобразования региона Ольги Саврасовой.

В сообщении отмечается, что несмотря на окончание учебного года, психолого-педагогическое сопровождение школьников продолжится. В том числе, их привлекут для участия в различных дистанционных мероприятиях, в том числе приуроченных ко Дню Победы.

Кроме этого, выпускникам 9-х классов придется готовиться к ОГЭ и ГВЭ. Напомним, что в этом году они пройдут с 8 июня по 31 июля, а школьникам нужно будет сдать два основных экзамена — по русскому языку и математике.

11-классники сдавать ЕГЭ будут с 8 июня.

В Алтайском крае в этом году учебный год для выпускников 9-х и 11-х классов закончится 7 июня, а для всех остальных — 30 мая. Как ранее сообщил amic.ru, на данный момент в Республике Алтай насчитывается 9 зараженных коронавирусом.