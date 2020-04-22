СМИ: Анастасию Заворотнюк выписали из больницы. Врачи раскрыли ее диагноз

Анастасия Заворотнюк выписана из больницы с официальным диагнозом. Врачи рассказали, что у нее была глиобластома, пишет "КП".

Вместе с мужем актриса вернулась домой в подмосковную деревню Крекшино.

"Настю выписали из больницы! Только что говорил с Петей. Она хорошо себя чувствует. Врачи решили, что она может обходиться без круглосуточного наблюдения", — цитирует издание друга семьи. Он отметил, что Заворотнюк в хорошем настроении, передвигается сама, но пока быстро устает.

Врач, который общался с докторами, лечившими Анастасию, рассказал, что у нее была несмертельная форма глиобластомы (рака головного мозга). Она сможет жить полной жизнью и, возможно, вернуться к работе. Медики продолжают следить за ее состоянием.

Напомним, что в октябре 2019 года СМИ сообщили о том, что Заворотнюк госпитализирована с опухолью головного мозга. Актриса перенесла две операции: в Германии и в Москве.