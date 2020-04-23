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Алтайские депутаты соберутся на виртуальную сессию 30 апреля

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Большинство из них будут "заседать" из дома
Сессия АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сессия АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Отложенная на неопределенный срок апрельская сессия парламента Алтайского края все же состоится. Ее проведут, как и планировали, 30 числа, но в ином – дистанционном – формате. Об этом сообщил спикер АКЗС Александр Романенко.

"Это будет онлайн-сессия. Сейчас мы определяем вариант программы, в которой будем работать, договариваемся с площадками для коллег-депутатов. Сессию предстоит провести, потому что нужно принять ряд законов, которые остро необходимы на территории Алтайского края", – подчеркнул спикер краевого парламента.

Повестка сессии пока не опубликована. Но некоторые законопроекты в парламенте уже анонсировали. В частности, депутаты должны принять мораторий для санаториев Белокурихи на уплату курортного сбора. Бизнес не будет платить собранные средства (50 рублей с человека в сутки) в бюджет до сентября 2020 года. При этом с туристов плату собирать будут. Правда, пока неизвестно, когда они вернутся в город-курорт. Санатории и турбазы были закрыты из-за пандемии коронавируса до 1 июня. Но не факт, что этот срок не продлят, если ситуация не стабилизируется.

Еще один вопрос – введение налога для самозанятых. Этот новый для региона режим (ставка там всего 4%) призван вывести из тени нелегально работающих парикмахеров, кондитеров, таксистов-частников и других мелких бизнесменов.

А вот поправки в краевой бюджет, о необходимости которых власти заявляли в начале месяца, отложили на одну из следующих сессий. Над ними сейчас работает правительство.

Напомним, из-за пандемии коронавируса руководство АКЗС перенесло внеочередную сессию, запланированную на 16 апреля, где губернатор Виктор Томенко должен был выступить с отчетом о жизни и развитии региона в 2019 году. И пока непонятно, когда депутаты смогут заслушать главу правительства.

Заседание 30 апреля все же решили провести, но в удаленном формате. Выбирали между двумя вариантами: видеоконференц-связь и опросное голосование. Остановились на первом. При переходе на дистанционный режим в конце марта всем депутатам на домашние компьютеры установили коммуникационную систему, каждому народному избраннику создали уникальную учетную запись. Через нее и будут проходить заседания в режиме онлайн-конференции. А также заседания фракций и комитетов.

Депутаты ее уже опробовали. И кое-кто из них остался недоволен. Например, главная коммунистка региона Мария Прусакова заявила, что во время пробного заседания было много технических сбоев, депутаты не могли вести дискуссию полноценно.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

23.04.2020 07:57
- гость -

Ага, пусть седят по домам на унитазах.

23.04.2020 09:04
Сермяжная правда

И примут виртуальные решения. А если не соберутся или вообще исчезнут, кто нибудь кроме их родственников заметит, разве что губернатор, да и тот вздохнет с облегчением!

23.04.2020 09:36
- гость -

23.04.2020 09:04
Сермяжная правда
Извините, вопрос не по теме. У вас ник от слова семя?

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