Виктор Томенко усилит ограничительные меры из-за COVID-19 в Алтайском крае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в четверг, 23 апреля, может подписать новый указ, который направлен на дальнейшие меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в регионе, сообщают в Telegram-канале "Ленина, 59".
Предполагается, что документ значительно усилит ограничительные меры, в том числе по въезду в регион любым видом транспорта. При этом в каких-то сферах возможно послаблений ограничений.
Как уже сообщал amic.ru, по данным на 22 апреля в Алтайском крае подтверждены 136 случаев заражения коронавирусом. 13 человек вылечились и выписаны из больницы.
Ранее глава Барнаула Вячеслав Франк заявил, что барнаульцы недостаточно ответственно относятся к режиму самоизоляции. Согласно информации барнаульской полиции, в отношении горожан, не исполняющих предписания, составлено почти 800 материалов.
Комментарии
Куда уж сильнее!?
Три дня пытаюсь дозвониться в комитет созданный губернатором. Даже в приемную его звонил.
Трубку ни разу ни кто не взял.
Борьба по русски
Хотели узнать, где маски можно купить?
22.04.2020 19:05
- гость -
Куда уж сильнее!?
пишите здесь- что беспокоит?