Виктор Томенко усилит ограничительные меры из-за COVID-19 в Алтайском крае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в четверг, 23 апреля, может подписать новый указ, который направлен на дальнейшие меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в регионе, сообщают в Telegram-канале "Ленина, 59".

Предполагается, что документ значительно усилит ограничительные меры, в том числе по въезду в регион любым видом транспорта. При этом в каких-то сферах возможно послаблений ограничений.

Как уже сообщал amic.ru, по данным на 22 апреля в Алтайском крае подтверждены 136 случаев заражения коронавирусом. 13 человек вылечились и выписаны из больницы.

Ранее глава Барнаула Вячеслав Франк заявил, что барнаульцы недостаточно ответственно относятся к режиму самоизоляции. Согласно информации барнаульской полиции, в отношении горожан, не исполняющих предписания, составлено почти 800 материалов.