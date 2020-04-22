Минздрав Алтайского края опроверг информацию, которой делятся пользователи в соцсетях. По версии местных жителей, в двух районах, где накануне был выявлен коронавирус, у медиков якобы есть сомнения в поставленном диагнозе. В ведомстве Дмитрия Попова настаивают, что COVID-19 диагностирован верно.

Читатели amic.ru сообщили, что в Троицком районе у пациента якобы основной диагноз – туберкулез, хотя предварительно медики действительно ставили COVID-19. Аналогично первичный диагноз "коронавирусная инфекция", со слов читателей, не подтвердился и в Верх-Марушке.

В Минздраве Алтайского края рассказали, что утренняя информация регионального штаба верна: в Троицком и Целинном районах выявлено по одному инфицированному.

"Состояние заболевших удовлетворительное. Туберкулеза у заболевших нет. Все госпитализированы в специализированное инфекционное отделение", — уточнили в министерстве.

В то же время ведомство не стало комментировать вопрос о том, сколько анализов было взято у жителей Троицкого и Верх-Марушки. Ранее в СМИ неоднократно сообщалось, что точность проводимых тестов на COVID-19 не всегда адекватно отражает картину, встречаются и так называемые ложноположительные реакции.

Напомним, на 22 апреля в Алтайском крае коронавирус лабораторно подтвержден у 136 человек, проживающих на территории 18 муниципалитетов.