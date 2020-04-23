Режим электронных пропусков предложили ввести в Алтайском крае

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему электронных пропусков по всей России. Соответствующее обращение получили администрации всех регионов.
Если такой режим будет установлен, то люди, использующие личный, либо общественный транспорт без пропуска, будут привлекаться к административной ответственности.
"Я слышу коллег, которые говорят о том, что систему электронных пропусков надо разворачивать на регионы, особенно на близлежащие регионы. Я считаю, что ее можно не только на близлежащие регионы [развернуть], но и на другие регионы с целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах", — цитирует Собянина РБК.
Как уже сообщал amic.ru, губернатор Алтайского края Виктор Томенко намерен ужесточить ограничительные меры из-за COVID-19. Предполагается, что новый указ будет обнародован в четверг, 23 апреля.
Комментарии
Жирная московия и нищий Алтай... Чиновникам бабла хочется...
Маразм крепнет. Вирус есть у каждого. С детства. 30 40% имеют антитела
Кто-то еще сомневается, что вся идея с Коронавирусом была подхвачена властью для официального узаканивания крепостного права?
23.04.2020 07:48
- гость -
Маразм крепнет. Вирус есть у каждого. С детства. 30 40% имеют антитела
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Какой вирус есть у каждого? И у кого маразм крепчает?
Предложение от которого невозможно будет отказаться. От регионов уже поступают заявки.
Москва, 22 апреля 2020 года. – По итогам проведения 21 апреля 2020 года в Минкомсвязи России совещания с руководителями региональных органов цифровой трансформации министерство получило заявки от 21 субъекта Российской Федерации на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков. Совещание прошло в режиме видео-конференц-связи.
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков предусматривает для работодателей, осуществляющих свою деятельность в условиях введенных ограничений, возможность подачи через личный кабинет юридического лица на Едином портале госуслуг списков сотрудников для получения постоянных цифровых пропусков. После проверки и одобрения поступившей от работодателя заявки со стороны региона формируются постоянные цифровые пропуска в виде QR-кодов, которые направляются в личные кабинеты сотрудников на портале госуслуг и на адреса электронной почты.
Граждане, имеющие учетную запись на Едином портале госуслуг, для получения разовых пропусков могут воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги.Стопкороновирус». В приложении можно выбрать причину выхода, указать конечное место назначения, выбрав его на карте, привязать транспортное средство, а затем получить цифровой пропуск, который действует определенное время. Для проверки пропусков используется специализированное мобильное приложение. Важно, что цифровой пропуск действителен только при предъявлении документа, удостоверяющего личность
Здравствуй, электронный концлагерь...
ну вот... а все ржали над Северной Кореей...
похлеще будет
Единый портал госуслуг захлебнется от кучи запросов.
Чтобы не случилось - всё к лучшему!
Выбитые зубы ослепительно скрипят
О том как хорошо смеётся тот, кто смеётся последним!
Пусть лучше бордюр по златоглавой ставит, или ещё не всё попили.
Путинские ублюдки пошли вразнос.
Ну он со своей Московской мыслью не обхватит всю Россию. Губернаторы на месте принимают решения, в зависимости от ситуации. А у нашего достаточно разумное мышление что бы не идти по этому сценарию.Поэтому пусть бордюрович ловит хайп там у себя.
Да пожнётся то,что сеется
В стылом воздухе шевелится
Красный смех оцепенения
Добровольных заключенных
Энтропия растёт
Скоро звёзды башкою оземь
Будем жрать себя изнутри
Скоро звёзды башкою оземь
Будем жрать себя изнутри
Энтропия растёт
ну что пацаки докукукались