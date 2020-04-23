Режим электронных пропусков предложили ввести в Алтайском крае

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему электронных пропусков по всей России. Соответствующее обращение получили администрации всех регионов.

Если такой режим будет установлен, то люди, использующие личный, либо общественный транспорт без пропуска, будут привлекаться к административной ответственности.

"Я слышу коллег, которые говорят о том, что систему электронных пропусков надо разворачивать на регионы, особенно на близлежащие регионы. Я считаю, что ее можно не только на близлежащие регионы [развернуть], но и на другие регионы с целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах", — цитирует Собянина РБК.

Как уже сообщал amic.ru, губернатор Алтайского края Виктор Томенко намерен ужесточить ограничительные меры из-за COVID-19. Предполагается, что новый указ будет обнародован в четверг, 23 апреля.