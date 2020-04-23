До +31°С потеплеет в Алтайском крае 23 апреля

Жаркий и солнечный день ожидается в Алтайском крае в четверг, 23 апреля, сообщают в региональном Гидрометцентре.

Согласно прогнозу синоптику, температура воздуха днем составит от +26°С до +31°С. Без осадков. Ветер южный, его скорость составит от 4 до 9 м/с. Местами возможны усиления до 19 м/с.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра поднимется до +28°С. Без осадков. Скорость ветра — до 9 м/с. Возможны порывы до 14 м/с.

Отметим, что завтра, 24 апреля, воздух прогреется до +32°С, а вот в последующие дни жара начнет постепенно уходить. Так, днем в субботу, 25 апреля, температура воздуха не превысит +25°С, а из осадков вероятен дождь и даже гроза.