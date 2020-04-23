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Лысые спасут мир. Министры и блогеры бреются налысо по призыву Рамзана Кадырова

, ИА "Амител"
Сам он уже побрит
Фото: medialeaks.com

Фото: medialeaks.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал всем, кому не нравится, что парикмахерские закрыты, побриться налысо, и сам сделал это. Но на достигнутом не остановился.

Кадыров призвал блогеров и медийных личностей последовать его примеру и присоединиться к акции "Чистая голова – стоп коронавирус". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дорогие друзья! У чеченцев есть пожелание, передающееся из поколения в поколение от наших предков, которое всегда выражают новоиспеченному владельцу гладкой лысины👨🏼‍🦲: Массо уьнах а, балех а волийла хьо! — Желаю тебе избежать все болезни и трудности! Пожелание как никогда актуально именно сейчас, в условиях пандемии. Поэтому я запускаю эстафету 🏃под названием "Чистая голова! Стоп коронавирусу!" и передаю её моим уважаемым друзьям-блогерам @gusein.gasanov, @timatiofficial👨🏿‍🦲, @sergo_artemka, @mikhail_litvin, @subo_m, @khiza_13, @tamaaev1, @tkachenko_kv, @ale_k_san, @peskov_mika, @levon_kra, @alfredo_auditore! ⠀ Уверен, что ваша мегапопулярность 😎, оригинальность, активность совместно с находчивостью и смелостью поможет достойно по-мужски принять участие и передать дальше нашу эстафету.🏃🏼🏃🏽🏃🏾 ⠀ Посмотрим насколько вы экстравагантны, насколько любите "хайп" и с каким энтузиазмом подхватите этот необычный, но очень полезный флеш-моб! 😉 🪒🪒🪒🪒 Поехали! #Кадыров #Россия #ЧР #Эстафета #Чистаяголова #Стопкоронавирусу #Блогеры

Публикация от РОФ им.Ахмата Кадырова (@za_kadyrova_95eng)

Примеру Кадырова уже последовали: спикер чеченского парламента Магомед Даудов, вице-премьер правительства Абузайд Висмурадов, глава МВД Руслан Алханов, министр транспорта и связи Рамзан Черхигов. На призыв Кадырова откликнулись жители республики, командиры подразделений МВД и Росгвардии, а также некоторые блогеры. 

На данный момент в Чечне зарегистрировано 303 случая заражения коронавирусом и пять летальных исходов.

 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

23.04.2020 07:56
- гость -

пусть бороду бреют и маски носят

23.04.2020 07:58
- гость -

Бриться в парикмахерскую ходят? Не проще выбрать прическу индийского йога, который просто не стрижется?

23.04.2020 08:18
- гость -

Бамбарбия киргуду.

23.04.2020 08:56
- гость -

Фигляр

23.04.2020 08:57
- гость -

а Рулон Обоев и Камаз Отходов побрились?

23.04.2020 09:18
- гость -

23.04.2020 08:57
- гость -
а Рулон Обоев и Камаз Отходов побрились?

23.04.2020 11:17
- гость -

И Ушат Помоев и Букет Левкоев.

23.04.2020 11:18
- гость -

И абхазский снайпер Партучеба

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