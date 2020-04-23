Лысые спасут мир, дон. Министры и блогеры бреются налысо по призыву Рамзана Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал всем, кому не нравится. что парикмахерские закрыты, побриться налысо, и сам сделал это. Но на достигнутом он не остановился.
Кадыров призвал блогеров и медийных личностей последовать его примеру и присоединиться к акции "Чистая голова — стоп коронавирус".
Дорогие друзья! У чеченцев есть пожелание, передающееся из поколения в поколение от наших предков, которое всегда выражают новоиспеченному владельцу гладкой лысины👨🏼🦲: Массо уьнах а, балех а волийла хьо! — Желаю тебе избежать все болезни и трудности! Пожелание как никогда актуально именно сейчас, в условиях пандемии. Поэтому я запускаю эстафету 🏃под названием "Чистая голова! Стоп коронавирусу!" и передаю её моим уважаемым друзьям-блогерам @gusein.gasanov, @timatiofficial👨🏿🦲, @sergo_artemka, @mikhail_litvin, @subo_m, @khiza_13, @tamaaev1, @tkachenko_kv, @ale_k_san, @peskov_mika, @levon_kra, @alfredo_auditore! ⠀ Уверен, что ваша мегапопулярность 😎, оригинальность, активность совместно с находчивостью и смелостью поможет достойно по-мужски принять участие и передать дальше нашу эстафету.🏃🏼🏃🏽🏃🏾 ⠀ Посмотрим насколько вы экстравагантны, насколько любите "хайп" и с каким энтузиазмом подхватите этот необычный, но очень полезный флеш-моб! 😉 🪒🪒🪒🪒 Поехали! #Кадыров #Россия #ЧР #Эстафета #Чистаяголова #Стопкоронавирусу #Блогеры
Примеру Кадырова уже последовали: спикер чеченского парламента Магомед Даудов, вице-премьер правительства Абузайд Висмурадов, глава МВД Руслан Алханов, министр транспорта и связи Рамзан Черхигов. Также на призыв Кадырова откликнулись жители республики, командиры подразделений МВД и Росгвардии, а также некоторые блогеры.
На данный момент в Чечне зарегистрировано 303 случая заражения коронавирусом и пять летальных исходов.
Комментарии
пусть бороду бреют и маски носят
Бриться в парикмахерскую ходят? Не проще выбрать прическу индийского йога, который просто не стрижется?