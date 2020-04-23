Лысые спасут мир, дон. Министры и блогеры бреются налысо по призыву Рамзана Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал всем, кому не нравится. что парикмахерские закрыты, побриться налысо, и сам сделал это. Но на достигнутом он не остановился.

Кадыров призвал блогеров и медийных личностей последовать его примеру и присоединиться к акции "Чистая голова — стоп коронавирус".

Примеру Кадырова уже последовали: спикер чеченского парламента Магомед Даудов, вице-премьер правительства Абузайд Висмурадов, глава МВД Руслан Алханов, министр транспорта и связи Рамзан Черхигов. Также на призыв Кадырова откликнулись жители республики, командиры подразделений МВД и Росгвардии, а также некоторые блогеры.

На данный момент в Чечне зарегистрировано 303 случая заражения коронавирусом и пять летальных исходов.